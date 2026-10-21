अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 61 लाख की ठगी का खुलासा

पुलिस निरीक्षक सतपाल सिंह, हवलदार सुरेश कुमार, सिपाही ताराचन्द व सुगनाराम की टीम गठित की गई। टीम ने खातों की डिटेल प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तथा परिवादी से अनुसंधान किया। साइबर तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर विपिन कुमार निवासी बलिया, जिसके खाते में परिवादी से ठगी के 43 लाख रुपए डालकर निकाले गए उसका पता लगाया। इसका पीछा कर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच मे सामने आया कि इस खाता को प्रशान्त पाठक निवासी भीटी रामनगर को दिया हुआ है। प्रशान्त पाठक को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। प्रशान्त ने इस खाता को राम के मार्फत अरमान सिंह को दिया हुआ था। जिस पर अरमान सिंह द्वारा उपयोग में लिए मोबाइल के तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए। कई शहरों में पीछा कर लखनऊ से उसे पकड़ा। अरमान सिंह का वास्तविक नाम दीपक कुमार है। इसके साथ मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया। जिनसे अनुसंधान जारी है।