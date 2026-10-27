भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर ने दोस्त की पत्नी की हत्या कर शव जलाया, 15 तोला सोने के लिए किया अपहरण

Bhilwara Murder Case: भीलवाड़ा शहर के वीर सावरकर चौक क्षेत्र से लापता 70 वर्षीय कमला कांकरिया (जैन) की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर रवि तापड़िया ने अपने साथी हीरा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपियों ने कथित तौर पर महिला की हत्या करने के बाद शव को रवि के मकान की छत पर जला दिया और पहचान मिटाने के लिए हड्डियों और अन्य अवशेषों को बाल्टी और कट्टों में भरकर कोठारी नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, नदी क्षेत्र में शव के अवशेष तलाशे जा रहे हैं।