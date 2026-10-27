27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर ने दोस्त की पत्नी की हत्या कर शव जलाया, 15 तोला सोने के लिए किया अपहरण

भीलवाड़ा जिले में 12 अक्टूबर से लापता 70 वर्षीय कमला कांकरिया की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, 15 तोला सोने के लालच में हत्या कर शव जलाया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Updated: 27 Oct 2026, 2:45 PM IST

bhilwara women murder case

मृतक महिला कमला कांकरिया (पत्रिका फोटो)

Bhilwara Murder Case: भीलवाड़ा शहर के वीर सावरकर चौक क्षेत्र से लापता 70 वर्षीय कमला कांकरिया (जैन) की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर रवि तापड़िया ने अपने साथी हीरा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपियों ने कथित तौर पर महिला की हत्या करने के बाद शव को रवि के मकान की छत पर जला दिया और पहचान मिटाने के लिए हड्डियों और अन्य अवशेषों को बाल्टी और कट्टों में भरकर कोठारी नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, नदी क्षेत्र में शव के अवशेष तलाशे जा रहे हैं।

घर पर नहीं मिली महिला, परिजनों ने दी सूचना

भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी के मुताबिक, महिला के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खाना बनाने का काम करने वाली बुजुर्ग महिला घर पर नहीं है और मकान का मुख्य गेट खुला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान आरके कॉलोनी निवासी हिस्ट्रीशीटर रवि तापड़िया का नाम सामने आया। वह मृतका के घर अक्सर आता-जाता था। महिला के पति से भी उसकी दोस्ती बताई जा रही है।

पहले पुलिस को गुमराह करता रहा आरोपी

पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और पूछताछ की तो रवि तापड़िया पर संदेह गहराया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह महिला को सुभाषनगर क्षेत्र में बड़ी पुलिया के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। हालांकि, पुलिस ने जब करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार, उसने अपने साथी हीरा के साथ मिलकर महिला की हत्या करने की बात स्वीकार की।

मकान की छत पर जलाया शव, नदी में फेंके अवशेष

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि महिला की हत्या के बाद आधी रात को उसके शव को अपने ही मकान की छत पर जला दिया। इसके बाद पहचान मिटाने और साक्ष्य छिपाने के लिए हड्डियों और शव के अन्य अवशेषों को बाल्टी व कट्टों में भरकर कोठारी नदी के पास बड़ी पुलिया क्षेत्र में फेंक दिया। आरोपी पूछताछ के दौरान हत्या की जगह को लेकर अलग-अलग जानकारी दे रहा था। ऐसे में पुलिस उसके बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।

15 तोले से अधिक सोना होने की बात

मृतका के पास 15 तोले से अधिक सोने के जेवर होने की बात सामने आई है। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि तापड़िया और उसके साथी हीरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह राठौड़ और भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी की मौजूदगी में कोठारी नदी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से हड्डियों और शव के अन्य अवशेषों को तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Rajasthan: BJP के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, 50 साल तक पार्टी में रहे; ‘गद्दार-बेवड़ा’ कहकर अपमानित करने का आरोप

ये भी पढ़ें
rajasthan rajsamand bjp leader resigns

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 2:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर ने दोस्त की पत्नी की हत्या कर शव जलाया, 15 तोला सोने के लिए किया अपहरण

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Chunav: वोटों की गिनती पूरी किए बिना ही घोषित कर दिया परिणाम, राजस्थान में यहां सरपंच चुनाव की काउंटिंग में बड़ी चूक

Bhilwara Panchayat Election
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: सरपंच चुनाव से पहले फैमिली ड्रामा- ‘मां गायब है, नामांकन रद्द करो’ टंकी पर चढ़कर छोटे बेटे ने किया हंगामा, जांच में निकली अलग ही कहानी

bhilwara unique political drama
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा पंचायत चुनाव 2026: 9 पंचायत समितियों में 62.98% मतदान, बिजौलियां टॉप पर; 20 नवंबर को आएगा फैसला

bhilwara panchayat polls 2026
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को रेलवे की बड़ी सौगात: मुंबई, जयपुर और हिसार की 3 सुपरफास्ट ट्रेनें हुईं नियमित, पढ़ें पूरा शेड्यूल

train news
भीलवाड़ा

Bhilwara Zila Parishad Chunav 2026: जिला परिषद और 9 पंचायत समितियों के लिए कल होगा मतदान, 1110 बूथों पर पड़ेंगे वोट

Bhilwara Panchayat Election
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.