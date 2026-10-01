Exclusive: राजस्थान के भीलवाड़ा में पहली बार सीवरेज के ट्रीटेड पानी से चलेगा कपड़ा उद्योग, बचेगा लाखों लीटर भूजल

30 एमएलडी: भीलवाड़ा शहर में प्रतिदिन सीवरेज के पानी को ट्रीट किया जा रहा है।

10 एमएलडी: प्लांट जिंदल सॉ की ओर से संचालित है।

10 एमएलडी: नगर निगम का प्लांट है, जो अभी निर्माणाधीन है।

10 एमएलडी: एक और प्लांट जिंदल सॉ की ओर से संचालित किया जा रहा है। कंपनी उद्योग के लिए 5 से 7 एमएलडी ट्रीटेड पानी उपयोग में ले रही है।

वर्तमान स्थिति: एसटीपी में सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के बाद कोठारी नदी में छोड़ा जा रहा है।