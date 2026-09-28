किराएदार नहीं, कलेजे के टुकड़े थे… हर आहट से लगता है बच्चे आ गए; बारां हादसे ने छीना ‘गुप्ता फैमिली’ का खुशियों से भरा आंगन

भीलवाड़ा। 'वह मेरे किराएदार नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा थे… मेरे अपने बच्चे थे। अब भी मकान में जरा सी आहट होती है, तो लगता है कि बच्चे आ गए…' - यह कहते-कहते नगर विकास न्यास के वरिष्ठ संवेदक सीएल गुप्ता और उनकी पत्नी सरिता गुप्ता का गला रुंध जाता है और आंखों नम हो जाती है। चार साल से एक ही छत के नीचे हंसते-खेलते परिवार की यूं अचानक विदाई ने गुप्ता दंपती के जीवन में गहरा सन्नाटा भर दिया है। गुप्ता यहां आरसी व्यास नगर में ऋषभ अस्पताल के सामने रहते हैं। उनके ही मकान में डॉ. सुरेश गजराज का परिवार गत चार साल से रह रहा था।