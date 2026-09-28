राजस्थान के 309 शहरी निकायों में से सिर्फ 33 में ही जोनल प्लान लागू, जानें बाकी शहरों में क्यों अटकी विकास की प्लानिंग

किसी भी शहर के मास्टर प्लान और ले-आउट प्लान के बीच की कड़ी है जोनल डवलपमेंट प्लान। भूमि के उपयोग के लिए जोनवार (इलाकेवार) विकास का खाका तैयार होता है। शहर को अलग-अलग जोन में बांटते हैं और हर जोन की अलग से डवलपमेंट योजना बनाई जाती है। इसमें आवास, सार्वजनिक भवन, जनसुविधा केन्द्र, सड़क, मनोरंजन केन्द्र, पार्क, उद्योग, व्यवसाय, बाजार व स्कूल आदि के लिए जगह चिह्नित करते हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, अंदरूनी सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी प्लानिंग भी इसी का हिस्सा है। डवलपमेंट फंड कैसे और कहां से आएगा, इसका भी होमवर्क होता है।