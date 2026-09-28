जयपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत

जयपुर। दौलतपुरा इलाके में सोमवार सुबह खेरवाड़ी पुलिया पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर घायल हो गए। चारों युवक एक बाइक पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। इस दौरान सर्विस रोड पर घूम रहे ट्रक को देखकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शव कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।