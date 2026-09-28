पहले पति को छोड़कर प्रेमी से रचाई शादी, फिर जयपुर में रहने लगी, प्रेग्नेंट होने पर दूसरे पति ने उठाया खौफनाक कदम

थानाधिकारी अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि मृतका की पहचान किरण रावत (33) निवासी बाराबंकी (यूपी) के रूप में हुई है। किरण अपने पति प्रवेश रावत (22) निवासी परसा ओलिया, बाराबंकी (यूपी) के साथ जयपुर में दो माह से किराए पर रह रही थी। किरण पहले पति को छोड़कर आई थी और इसी साल जनवरी में प्रेमी प्रवेश से शादी की थी। लेकिन, पत्नी की पेग्नेंट होने पर प्रवेश ने हत्या कर दी और शव को गाड़कर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की है।