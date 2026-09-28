RCA Election 2026: नेता पुत्र आमने-सामने… BJP संगठन में सहमति की कवायद तेज; आज साफ होगी तस्वीर

सूत्रों के अनुसार, धनंजय खींवसर, आशीष तिवाड़ी और मोहित यादव ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी पैनल को लेकर सरकार या संगठन का कोई निर्णय था तो उन्हें समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। नामांकन के अंतिम दिन सुबह से ही वे उच्च स्तर पर चुनाव को लेकर निर्देश की जानकारी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बातचीत के दौरान नेताओं ने यह भी कहा कि केवल किसी नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं है।