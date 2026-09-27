Weather Update : राजस्थान में 28-29 सितम्बर को बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया 3 घंटे का डबल अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने अपने दैनिक वर्षा पूर्वानुमान में 28 सितम्बर को राजस्थान के 4 संभाग और 29 को तीन संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच शाम 6 बजे मौसम विभाग ने 3 घंटे का अपडेट जारी किया है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में 27 सितंबर से 29 सितंबर तक कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। 27 सितंबर को जयपुर सहित आस-पास के कई क्षेत्रों में सुबह से बादल छाए रहे और मौसम में ठंडक महसूस की गई। 26 सितंबर को बदले मौसम के मिजाज का असर गर्मी से राहत के रूप में दिखाई दिया। अब मौसम विभाग ने अपने दैनिक वर्षा पूर्वानुमान में 28 और 29 सितंबर को भी प्रदेश के अजमेर, भरतपुर, जयपुर तीनों संभागों के साथ-साथ 28 सितंबर को बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना जताई है।