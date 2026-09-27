Gayatri Bishnoi : ‘बेशर्म, इतनी गंदी-गंदी बातें कर रहा है!’, भड़कीं राजस्थान AAP की महिला नेत्री गायत्री बिश्नोई? जानें बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी

राजस्थान के बाड़मेर जिले से ताल्लुक रखने वाली और आम आदमी पार्टी (AAP) की राजस्थान महिला विंग की अध्यक्ष व पंजाब की सह-प्रभारी गायत्री बिश्नोई इस समय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक गलियारों में एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई हैं। पंजाब के भुलत्थ से कांग्रेस पार्टी के फायरब्रांड विधायक सुखपाल सिंह खैरा के साथ उनका एक तीखा और व्यक्तिगत विवाद खड़ा हो गया है। यह पूरा मामला चंडीगढ़ में सरकारी बंगले के कथित आवंटन, अवैध कब्जे के दावों और एक महिला नेत्री के चरित्र पर सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इस हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं, बल्कि कानूनी कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है।