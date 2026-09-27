Gayatri Bishnoi : ‘बेशर्म, इतनी गंदी-गंदी बातें कर रहा है!’, भड़कीं राजस्थान AAP की महिला नेत्री गायत्री बिश्नोई? जानें बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी

राजस्थान AAP की महिला नेत्री गायत्री बिश्नोई
राजस्थान के बाड़मेर जिले से ताल्लुक रखने वाली और आम आदमी पार्टी (AAP) की राजस्थान महिला विंग की अध्यक्ष व पंजाब की सह-प्रभारी गायत्री बिश्नोई इस समय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक गलियारों में एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई हैं। पंजाब के भुलत्थ से कांग्रेस पार्टी के फायरब्रांड विधायक सुखपाल सिंह खैरा के साथ उनका एक तीखा और व्यक्तिगत विवाद खड़ा हो गया है। यह पूरा मामला चंडीगढ़ में सरकारी बंगले के कथित आवंटन, अवैध कब्जे के दावों और एक महिला नेत्री के चरित्र पर सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इस हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं, बल्कि कानूनी कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आगामी चुनावों से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खैरा का दावा था कि दिल्ली 'आप' के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में पंजाब सरकार के एक कैबिनेट मंत्री (डॉ. रवजोत सिंह) को आवंटित सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा कर रखा है।
अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए खैरा ने यह भी दावा किया कि राजस्थान 'आप' की महिला नेत्री गायत्री बिश्नोई भी उसी कोठी में रह रही हैं। इसके साथ ही विधायक ने गायत्री बिश्नोई और पार्टी के शीर्ष नेताओं के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दीं, जिन्हें लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया।
कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के तुरंत बाद गायत्री बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक कड़े शब्दों वाला वीडियो जारी कर सुखपाल खैरा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने वीडियो में साफ किया कि वे खैरा द्वारा बताए गए पते पर नहीं, बल्कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलवीर सिंह के आधिकारिक निवास पर रह रही हैं।
वीडियो के दौरान उन्होंने अपने माता-पिता को भी कैमरे पर दिखाया और स्पष्ट किया कि उनके पिता (जो सेना के पूर्व सूबेदार मेजर हैं) गंभीर रूप से दिल के मरीज हैं। उनका इलाज चंडीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा है, जिसके चलते मानवीय आधार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलवीर सिंह ने उनके परिवार को अपने निवास पर ठहरने की अनुमति दी है।
कैमरे पर गुस्से में नजर आईं गायत्री बिश्नोई ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा, "सुखपाल खैरा, तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी बेटियों की उम्र की लड़की के कैरेक्टर पर इस तरह के कीचड़ उछाल रहा है। तुझे छोडूंगी नहीं, कोर्ट में घसीटूंगी और जेल भिजवाकर ही दम लूंगी।"
इधर, शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी गायत्री राठौड़ पर संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं।
यह मामला अब केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कानूनी मोड़ ले लिया है:
कानूनी शिकायत: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और मानहानि के गंभीर आरोपों के तहत गायत्री बिश्नोई ने सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ पंजाब पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है।
महिला आयोग का संज्ञान: पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मंच पर किसी भी महिला के चरित्र पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करना पूरी तरह अस्वीकार्य है और विधायक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक जंग को और तेज कर दिया है। सुखपाल खैरा ने गायत्री के वीडियो की भाषा को "असंसदीय" करार दिया है, वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सहित आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसे कांग्रेस की महिला-विरोधी मानसिकता बताया है।
बाड़मेर के भलीसर गांव से निकलकर पत्रकारिता, एनजीओ और फिल्म प्रोडक्शन से होते हुए राजनीति में मुकाम बनाने वाली गायत्री बिश्नोई का यह आक्रामक अंदाज फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है।
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