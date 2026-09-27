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Isarda Dam Project: दौसा-सवाईमाधोपुर के 35 लाख लोगों की बुझेगी प्यास, नवंबर से शुरू होगी पानी की सप्लाई

Isarda Dam: ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर के 1256 गांवों और छह कस्बों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेज हो गया है। 225 एमएलडी फिल्टर प्लांट की टेस्टिंग चल रही है।
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जयपुर

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Harshita Saini

Sep 27, 2026

Isarda Dam Project

ईसरदा बांध से पानी पहुंचाने की योजना (Photo-Patrika)

जयपुर. ईसरदा बांध से दौसा और सवाईमाधोपुर के गांवों और शहरों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेज हो गया है। ईसरदा बांध से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंच चुका है। 225 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट की टेस्टिंग चल रही है।

करीब 3588 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पूरा होने के बाद 1256 गांवों और छह कस्बों को पानी मिलने लगेगा। इससे करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा। परियोजना में 3.06 लाख से ज्यादा घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने की योजना है। शहरी इलाकों में नवंबर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जिन ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन और पानी की टंकियों का काम पूरा हो चुका है, वहां घरों तक कनेक्शन देकर पानी पहुंचाया जाएगा।

299 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी

ईसरदा से महुआ तक करीब 341 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसमें से अब तक लगभग 299 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। यानी ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और बाकी हिस्से में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ईसरदा और बगड़ी में पानी जमा करने के लिए बनाए जा रहे जलाशयों का काम भी पूरा हो गया है। इस पूरे हिस्से में अब तक करीब 1005.60 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

अलग-अलग काम, दौसा के 918 गांवों तक पहुंचेगा पानी

दौसा जिले में पानी पहुंचाने के लिए अलग-अलग हिस्सों में काम चल रहा है। लालसोट क्षेत्र के 302 गांवों और लालसोट शहर को पानी मिलेगा। यहां 2002 किलोमीटर में से 124.7 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी है। दौसा क्षेत्र के 248 गांवों और दौसा शहर के लिए 1709 किलोमीटर पाइपलाइन बिछनी है, जिसमें 154 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है।

पाइप लाइन बिछी, सवाईमाधोपुर के 177 गांव भी जुड़ेंगे

बसवा क्षेत्र में 368 गांवों और बांदीकुई शहर को पानी मिलेगा। यहां 2077 किलोमीटर में से 1801 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी है। महुआ क्षेत्र में भी 315 किलोमीटर में से 244 किलोमीटर पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। परियोजना का दायरा सवाई माधोपुर तक भी है। बौंली के 99, मलारना डूंगर के 61 और चौथ का बरवाड़ा के 17 गांवों यानी कुल 177 गांवों को इससे जोड़ा जाएगा।

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Updated on:

27 Sept 2026 11:30 am

Published on:

27 Sept 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Isarda Dam Project: दौसा-सवाईमाधोपुर के 35 लाख लोगों की बुझेगी प्यास, नवंबर से शुरू होगी पानी की सप्लाई

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