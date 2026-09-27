विश्व पर्यटन दिवस: रोपवे बना तो बदल जाएगा तारागढ़ का नक्शा, 870 मीटर की ऊंचाई से दिखेगा पूरा अजमेर

तारागढ़ किले तक रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 7-8 साल पहले कोशिश हुई। प्राइवेट कंपनी ने दरगाह-नागफणी इलाके में नई सड़क और आसपास के इलाके का सर्वे किया। नगर निगम, प्रशासन और पुलिस, वन विभाग से एनओसी के लिए पत्र लिखा। पुष्कर में सावित्री माता मंदिर रोपवे का निर्माण करने वाली कंपनी ने डीपीआर भी बनाई। वन भूमि पर रोपवे के पिलर लगाने की योजना बनाई गई। पीपीपी मोड पर संचालित करने की चर्चा की गई। इसे मंजूरी फिलहाल नहीं मिल पाई है।