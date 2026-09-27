27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

विश्व पर्यटन दिवस: रोपवे बना तो बदल जाएगा तारागढ़ का नक्शा, 870 मीटर की ऊंचाई से दिखेगा पूरा अजमेर

अजमेर के तारागढ़ किले के लिए 870 मीटर ऊंचा रोपवे बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे खतरनाक और घुमावदार पहाड़ी रास्ते के सफर से निजात मिलेगी। परियोजना के तहत टेंट हाउस, कैफे और व्यू प्वाइंट भी विकसित होंगे। इससे अरावली पहाड़ियों से पूरे अजमेर का शानदार नजारा दिखेगा और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Sep 27, 2026

ajmer taragarh fort ropeway project

अरावली पर तारागढ़ का किला जहां पहुंचने के लिए बनना है रोपवे (पत्रिका फोटो)

Ajmer Taragarh Fort Ropeway Project: चौहानकाल में बना तारागढ़ किला (गढ़बीठली) शानदार पर्यटक स्थल बन सकता है। इसके लिए रोपवे प्रोजेक्ट सबसे अहम है। इससे देश-दुनिया के पर्यटकों को अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में ट्रैकिंग और शहर का शानदार नजारा देखने को मिल सकता है।

चौहानकाल में 11वीं शताब्दी में अरावली की पहाड़ी पर तारागढ़ किला बनाया गया था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 870 मीटर (लगभग 2,854 फीट) है। अभी तारागढ़ पहुंचने का एकमात्र जरिया सड़क मार्ग है। घुमावदार मार्ग होने से यह बेहद जोखिमभरा है।

बूम पर पहुंच सकता है पर्यटन

तारागढ़ अजमेर संभाग का सबसे ऊंचा किला है। यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। रोपवे बनने पर अजमेर के पर्यटन को बूम मिल सकता है। सरकार, जिला प्रशासन तथा नगर निगम को भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिल सकता है। राजस्थान पत्रिका के प्रयासों से 2026-27 के बजट में 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

अभी यूं पहुंचते हैं पर्यटक

तारागढ़ तक जाने के लिए पर्यटकों को डिग्गी बाजार से निजी या टैक्सी वाहनों से जाना पड़ता है। अधिक सवारी बैठाने की वजह से हादसे का डर बना रहता है। रोपवे बनने के बाद सफर सुरक्षित होने के साथ ही एडवेंचरस हो जाएगा।

ऐसे तैयार हुआ रोपवे प्रोजेक्ट

तारागढ़ किले तक रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 7-8 साल पहले कोशिश हुई। प्राइवेट कंपनी ने दरगाह-नागफणी इलाके में नई सड़क और आसपास के इलाके का सर्वे किया। नगर निगम, प्रशासन और पुलिस, वन विभाग से एनओसी के लिए पत्र लिखा। पुष्कर में सावित्री माता मंदिर रोपवे का निर्माण करने वाली कंपनी ने डीपीआर भी बनाई। वन भूमि पर रोपवे के पिलर लगाने की योजना बनाई गई। पीपीपी मोड पर संचालित करने की चर्चा की गई। इसे मंजूरी फिलहाल नहीं मिल पाई है।

रोपवे प्रोजेक्ट से यूं बढ़ेगा पर्यटन

  • तारागढ़ स्थित जमीन पर आवास-टेंट हाउस
  • रेलवे कैफेटेरिया, होटल अथवा रेस्टोरेंट
  • पहाड़ पर रेलवे म्यूजियम और सर्किट हाउस
  • बन सकता है नायाब गार्डन और मैरिज हॉल
  • रेलवे का राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर दफ्तर

फैक्ट फाइल

  • 1,400 साल से भी पुराना है तारागढ़
  • 3 प्रवेश द्वार हैं किले में आवाजाही के लिए
  • 10 हजार वर्ग मीटर इलाके में फैली हैं दीवारें
  • 1832 में नसीराबाद के सैनिकों के लिए बनाया गया सेनेटोरियम
  • 1983-84 में पहाड़ी काटकर बनाई गई थी रोड

Exclusive: राजस्थान के ‘खेजड़ी’ का खुलेगा राज, MDSU में बन रहा खास रिसर्च सेंटर, शोधार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी

ये भी पढ़ें
rajasthan khejri tree

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 11:02 am

Published on:

27 Sept 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / विश्व पर्यटन दिवस: रोपवे बना तो बदल जाएगा तारागढ़ का नक्शा, 870 मीटर की ऊंचाई से दिखेगा पूरा अजमेर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर में पति की गिरफ्तारी पर पत्नी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा, सड़क पर ही लेट गई; छुड़वाने के लिए किए सभी प्रयास

ajmer high voltage drama
अजमेर

Exclusive: राजस्थान के ‘खेजड़ी’ का खुलेगा राज, MDSU में बन रहा खास रिसर्च सेंटर, शोधार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी

rajasthan khejri tree
अजमेर

अजमेर: किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान विमान के टायर में खराबी, 2 घंटे हवा में मंडराने के बाद सेफ लैंडिंग

ajmer kishangarh airport emergency landing
अजमेर

अजमेर: डायलिसिस के इलाज के लिए युवक ने शादी समारोह से चुराए 5 तोला सोना और नकदी, नशे का आदी था

ajmer crime news
अजमेर

ईशा केस में आया नया मोड, लव मैरिज के 3 साल बाद भी पति का दूसरी लड़की से अफेयर; ससुर ने लगाया आरोप

Isha Khinchi
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.