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अजमेर: किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान विमान के टायर में खराबी, 2 घंटे हवा में मंडराने के बाद सेफ लैंडिंग

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर करीब 2 घंटे हवा में चक्कर लगा रहे एवीयाना अकादमी के प्रशिक्षण विमान की दोपहर 2 बजे सुरक्षित लैंडिंग हुई। विमान का व्हील जाम होने से लैंडिंग में दिक्कत आई थी।
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अजमेर

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Arvind Rao

Sep 24, 2026

ajmer kishangarh airport emergency landing

ट्रेनिंग के दौरान विमान के टायर में आई खराबी, 2 घंटे बाद हुई सेफ लैंडिंग (पत्रिका फोटो)

Ajmer Kishangarh Airport Emergency Landing: अजमेर में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर गुरुवार को एवीयाना अकादमी का प्रशिक्षण विमान करीब दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। विमान के व्हील में तकनीकी खराबी आने और जाम होने के कारण उसकी लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। पायलट ने विमान को हवा में ही चक्कर लगाते हुए स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया। इस दौरान एयरपोर्ट प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इमरजेंसी घोषित कर दी।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें एयरपोर्ट पर पहुंच गईं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया। करीब दो घंटे तक विमान के हवा में रहने से प्रशासन और एयरपोर्ट अधिकारियों की चिंता बढ़ी रही। आखिरकार दोपहर करीब 2 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद प्रशासन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने राहत की सांस ली। घटना में किसी तरह की दुर्घटना या जनहानि नहीं हुई।

खबर अपडेट जारी है…

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Updated on:

24 Sept 2026 02:22 pm

Published on:

24 Sept 2026 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर: किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान विमान के टायर में खराबी, 2 घंटे हवा में मंडराने के बाद सेफ लैंडिंग

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