अजमेर: डायलिसिस के इलाज के लिए युवक ने शादी समारोह से चुराए 5 तोला सोना और नकदी, नशे का आदी था

पुलिस पड़ताल में सामने आया कि वह पहले भी होटल में चोरी का प्रयास कर चुका था। इस बार उसने वारदात से कुछ घंटे पहले होटल और कमरों की रेकी की। मौका मिलते ही कमरे से ज्वैलरी का बैग उठाकर निकल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कमरे में अन्य कीमती आभूषण भी रखे थे। इनमें बैग से अधिक कीमत का हार भी रखा था, लेकिन उसे चुराने पर पकड़े जाने का डर था। इसलिए उसने अपनी जरूरत के मुताबिक जेवर वाला बैग ही उठाया।