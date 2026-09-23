अजमेर: प्रिंसिपल के मुंह पर कालिख पुतवाने वाली शिक्षिका रोशन दीप श्रीमाली सहित 3 सस्पेंड

प्रधानाचार्य की ओर से दायर परिवाद में अध्यापिका रोशनदीप पर छात्रा को उकसाते हुए मुंह पर कालिख पुतवाने तथा सुमित पाराशर के माध्यम से घटना का लाइव वीडियो बनाकर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में वायरल करवाकर अपमानित करने, मौके पर एकत्र भीड़ को उकसाने के आरोप है। घटना के दौरान पुलिस जीप से प्रधानाचार्य रिणवा की जेब से 21 हजार रुपए की राजकीय राशि छीनने तथा विद्यालय में खड़ी कार में तोडफोड करते हुए सरकारी लेपटॉप, दस्तावेज, मोबाइल, चाबियां व अन्य सामान जलाने का प्रयास करने के आरोप भी है। कडैल विद्यालय की प्रयोगशाला सहायक सोलंकी व रोलानिया पर भी इस कृत्य में सहयोग देने का आरोप लगाए गए है।