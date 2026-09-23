नागौर के खरनाल मेले में खतरनाक स्टंटबाजी, डराने वाली तस्वीरें आई सामने; SP बोले- किसी को नहीं बख्शेंगे

अखिल भारतीय श्री वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान के अध्यक्ष सुखराम खुड़खुड़िया ने कहा कि मेले से पहले ही पुलिस को स्टंटबाजी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस व्यवस्था लाचार नजर आई। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। कार्यवाहक एसपी आशाराम चौधरी ने कहा कि स्टंटबाजी करने वालों की वीडियो और फोटो के जरिए पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।