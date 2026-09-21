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नागौर

कहीं एक वोट से जीत, कहीं भारी अंतर… नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव के दिलचस्प नतीजे

Nagaur Didwana Kuchaman President Result: राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में शहरी निकायों के सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। दोनों जिलों के कुल 17 निकायों में भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 8, जबकि आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है।
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नागौर

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kamlesh sharma

Sep 21, 2026

Nagaur Municipal Election Results

नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव (फोटो-पत्रिका)

Nagaur Didwana Kuchaman Result : नागौर/डीडवाना-कुचामन। राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में शहरी निकायों के सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। दोनों जिलों के कुल 17 निकायों में भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 8, जबकि आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है।

नागौर जिले के 9 निकायों में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 निकायों में जीत हासिल की। वहीं मूण्डवा में आरएलपी और रियांबड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर डीडवाना-कुचामन जिले के 8 निकायों में कांग्रेस ने 5 और भाजपा ने 3 निकायों में जीत दर्ज की।

कहीं एक वोट से जीत, कहीं भारी अंतर

नागौर नगर परिषद में भाजपा की संतोष टाक सभापति निर्वाचित हुईं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक सैनी को बड़े अंतर से हराया। कुल 60 पार्षदों में से संतोष टाक को 55 वोट, जबकि दीपक सैनी को 5 मत मिले। इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने 50 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। मूण्डवा नगर पालिका में आरएलपी की अलका कंदोई ने लगातार दूसरी बार पालिकाध्यक्ष की कुर्सी हासिल की। अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें 13 वोट मिले, जबकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे घनश्याम सदावत को 12 मत मिले। महज एक वोट के अंतर से अलका कंदोई ने जीत दर्ज की।

नागौर जिले के परिणाम

निकायविजेतापार्टीवोटनिकटतम प्रतिद्वंद्वीवोट
नागौर नगर परिषदसंतोष टाकभाजपा55दीपक सैनी5
जायल नगर पालिकाकमलेश लोमरोड़कांग्रेस15सुशीला लोमरोड़10
मूण्डवा नगर पालिकाअलका कंदोईRLP13घनश्याम सदावत12
बासनी नगर पालिकाशौकत अलीकांग्रेस27RLP प्रत्याशी13
कुचेरा नगर पालिकातेजपाल मिर्धाकांग्रेस13अजयपाल12
मेड़ता सिटी नगर पालिकाकंचन देवी सांखलाभाजपा27नाज परवीन12
रियांबड़ी नगर पालिकासुनील चौहाननिर्दलीय13जगदीश माली7
मेड़ता रोड नगर पालिकातुलसी देवीभाजपा15पूजा8
डेगाना नगर पालिकाराधाकिशन बिंदाभाजपागिरधारी मुंडेल

डीडवाना-कुचामन जिले का कुल परिणाम

निकायविजेतापार्टीवोटनिकटतम प्रतिद्वंद्वीवोट
डीडवाना नगर परिषदभंवरलाल पंवारभाजपा24कांग्रेस प्रत्याशी16
कुचामन सिटी नगर परिषदमहेश रामचंद्रकाभाजपा25आरिफ20
मकराना नगर परिषदरियाज गौड़कांग्रेस36हारून रशीद24
लाडनूं नगर पालिकाप्रवीणकांग्रेस25निर्मला देवी20
बोरावड़ नगर पालिकामनफूल देवीकांग्रेस13संजू देवी12
नावां शहर नगर पालिकाकविता कुमारीकांग्रेस16पूजा कुमारी9
परबतसर नगर पालिकाश्रीभगवान बंगभाजपा13बजरंगलाल12
खाटू खुर्द नगर पालिकाराजूराम मेघवालकांग्रेस12विमला8

17 निकायों में किसका कितना कब्जा?

पार्टीनागौरडीडवाना-कुचामनकुल
भाजपा437
कांग्रेस358
आरएलपी101
निर्दलीय101
कुल9817

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Updated on:

21 Sept 2026 03:25 pm

Published on:

21 Sept 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / कहीं एक वोट से जीत, कहीं भारी अंतर… नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव के दिलचस्प नतीजे

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