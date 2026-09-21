कहीं एक वोट से जीत, कहीं भारी अंतर… नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव के दिलचस्प नतीजे

नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव (फोटो-पत्रिका)
Nagaur Didwana Kuchaman Result : नागौर/डीडवाना-कुचामन। राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में शहरी निकायों के सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। दोनों जिलों के कुल 17 निकायों में भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 8, जबकि आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है।
नागौर जिले के 9 निकायों में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 निकायों में जीत हासिल की। वहीं मूण्डवा में आरएलपी और रियांबड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर डीडवाना-कुचामन जिले के 8 निकायों में कांग्रेस ने 5 और भाजपा ने 3 निकायों में जीत दर्ज की।
नागौर नगर परिषद में भाजपा की संतोष टाक सभापति निर्वाचित हुईं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक सैनी को बड़े अंतर से हराया। कुल 60 पार्षदों में से संतोष टाक को 55 वोट, जबकि दीपक सैनी को 5 मत मिले। इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने 50 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। मूण्डवा नगर पालिका में आरएलपी की अलका कंदोई ने लगातार दूसरी बार पालिकाध्यक्ष की कुर्सी हासिल की। अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें 13 वोट मिले, जबकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे घनश्याम सदावत को 12 मत मिले। महज एक वोट के अंतर से अलका कंदोई ने जीत दर्ज की।
|निकाय
|विजेता
|पार्टी
|वोट
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी
|वोट
|नागौर नगर परिषद
|संतोष टाक
|भाजपा
|55
|दीपक सैनी
|5
|जायल नगर पालिका
|कमलेश लोमरोड़
|कांग्रेस
|15
|सुशीला लोमरोड़
|10
|मूण्डवा नगर पालिका
|अलका कंदोई
|RLP
|13
|घनश्याम सदावत
|12
|बासनी नगर पालिका
|शौकत अली
|कांग्रेस
|27
|RLP प्रत्याशी
|13
|कुचेरा नगर पालिका
|तेजपाल मिर्धा
|कांग्रेस
|13
|अजयपाल
|12
|मेड़ता सिटी नगर पालिका
|कंचन देवी सांखला
|भाजपा
|27
|नाज परवीन
|12
|रियांबड़ी नगर पालिका
|सुनील चौहान
|निर्दलीय
|13
|जगदीश माली
|7
|मेड़ता रोड नगर पालिका
|तुलसी देवी
|भाजपा
|15
|पूजा
|8
|डेगाना नगर पालिका
|राधाकिशन बिंदा
|भाजपा
|—
|गिरधारी मुंडेल
|—
|निकाय
|विजेता
|पार्टी
|वोट
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी
|वोट
|डीडवाना नगर परिषद
|भंवरलाल पंवार
|भाजपा
|24
|कांग्रेस प्रत्याशी
|16
|कुचामन सिटी नगर परिषद
|महेश रामचंद्रका
|भाजपा
|25
|आरिफ
|20
|मकराना नगर परिषद
|रियाज गौड़
|कांग्रेस
|36
|हारून रशीद
|24
|लाडनूं नगर पालिका
|प्रवीण
|कांग्रेस
|25
|निर्मला देवी
|20
|बोरावड़ नगर पालिका
|मनफूल देवी
|कांग्रेस
|13
|संजू देवी
|12
|नावां शहर नगर पालिका
|कविता कुमारी
|कांग्रेस
|16
|पूजा कुमारी
|9
|परबतसर नगर पालिका
|श्रीभगवान बंग
|भाजपा
|13
|बजरंगलाल
|12
|खाटू खुर्द नगर पालिका
|राजूराम मेघवाल
|कांग्रेस
|12
|विमला
|8
|पार्टी
|नागौर
|डीडवाना-कुचामन
|कुल
|भाजपा
|4
|3
|7
|कांग्रेस
|3
|5
|8
|आरएलपी
|1
|0
|1
|निर्दलीय
|1
|0
|1
|कुल
|9
|8
|17
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग