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नागौर व डीडवाना जिला: सात निकायों में कमल ​खिला, कांग्रेस आठ में काबिज और आरएलपी को भी एक

नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में नगरीय निकायों के चुनाव में मिले जुले परिणाम सामने आए है। नगर परिषदों में तीन सभापति भाजपा व एक में कांग्रेस का बना है। जबकि नगर पालिकाओं में अध्यक्ष कांग्रेस के भाजपा से ज्यादा बने है।
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नागौर

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dinesh kumar swami

Sep 21, 2026

भारतीय जनता पार्टी की कंचन देवी सांखला बनी नई पालिकाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी की कंचन देवी सांखला बनी नई पालिकाध्यक्ष

नागौर. शहरी निकायों के अध्यक्ष व सभापति निर्वाचन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। नागौर जिले में 9 और डीडवाना-कुचामन जिले में 8 निकायों में सभापति या अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। दोनों जिलों में चार नगर परिषद है। इनमें से तीन में भाजपा और एक में कांग्रेस का बोर्ड बना है। जबकि शेष नगर पालिकाओं में कांग्रेस भारी पड़ी है। दोनों जिलों के कुल 17 निकायों की बात करें तो सात में कमल ​खिला है। जबकि आठ में कांग्रेस के नेतृत्व में बोर्ड गठित हुए है। मूण्डवा नगर पालिका में लगातार दूसरी बार आरएलपी अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। जबकि रियांबड़ी नगर पालिका में निर्दलीय के नेतृत्व में बोर्ड बना है।

जीत का जश्न शुरू

चुनाव परिणाम आने के साथ ही जीते प्रत्या​शियों के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मतगणना स्थल के बाहर भी सभी जगह भाजपा व कांग्रेस के समर्थक जुटे रहे। जीत की घोषणा के साथ ही ढोल और डीजे बजने शुरू हो गए। रंग-गुलाल भी उड़ाया गया। परन्त विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी होने के चलते समर्थक टुकड़ों-टुकड़ों में खुशी मनाते और मिठाई ​खिलाते नजर आए। कुचेरा में मुकाबला कांटे का रहा। आ​खिरकार कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा एक वोट से अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो ही गए।

शहरी निकाय सभापति/अध्यक्ष के चुनाव परिणाम

जिला नागौर

1. नागौर नगर परिषद (भाजपा)

भाजपा की संतोष टाक बनी सभापति। ऐतिहासिक वोट से दर्ज की जीत। कुल 60 वार्ड पार्षदों में से भाजपा को 55 के वोट मिले। कांग्रेस के दीपक सैनी को 5 वोट मिले।

2. जायल नगर पालिका (कांग्रेस)

कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश लोमरोड़ को 15 व निर्दलीय सुशीला लोमरोड़ को मिले 10 मत, कांग्रेस प्रत्याशी 5 मतों से अध्यक्ष निर्वाचित, कमलेश लोमरोड़ सबसे युवा 23 वर्ष अध्यक्ष।

3. मूण्डवा नगर पालिका (आरएलपी)

मूण्डवा में आरएलपी की अलका कंदोई लगातार दूसरी बार बनी पालिकाध्यक्ष। भाजपा से बागी निर्दलीय घनश्याम सदावत को मिले 12 वोट। आरएलपी की कंदोई को मिले 13 वोट।

4. बासनी नगर पालिका (कांग्रेस)

कांग्रेस के शौकत अली जीते। कांग्रेस को मिले 27 वोट। आरएलपी प्रत्याशी को मिले 13 वोट।

5. कुचेरा नगर पालिका (कांग्रेस)

कांग्रेस के तेजपाल को 13 मत, भाजपा के अजयपाल को 12 मत मिले। फाइनल परिणाम तेजपाल मिर्धा अध्यक्ष।

6. मेड़ता सिटी नगर पालिका (भाजपा)

भाजपा की कंचन देवी सांखला बनी नई पालिकाध्यक्ष। भाजपा की कंचन देवी को 27, कांग्रेस की नाज परवीन को 12 वोट मिले। इस तरह 15 वोटों के भारी मतांतर से कंचन अध्यक्ष निर्वाचित।

7. रियांबड़ी नगर पालिका ( निर्दलीय)

रियांबड़ी में निर्दलीय सुनील चौहान पालिका अध्यक्ष निर्वाचित। उन्हें 13 मत मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी जगदीश माली को सात मत मिले।

8. मेड़ता रोड नगर पालिका (भाजपा)

मेड़ता रोड में भाजपा की तुलसी देवी पालिकाध्यक्ष निर्वाचितद्ध भाजपा को 15 वोट मिले। कांग्रेस की पूजा को 8 मत मिले।

9. नगर पालिका डेगाना (भाजपा)

डेगाना नगर पालिका में भाजपा का परचम। भाजपा के राधाकिशन बिंदा बनें पालिकाध्यक्ष। कांग्रेस प्रत्याशी गिरधारी मुंडेल को हराकर दर्ज की जीत। पालिका परिसर में हुई मतगणना, परिणाम घोषित। राधाकिशन बिंदा पहले भी रह चुके हैं नगरपालिका चेयरमैन।

कुल निकाय- 9

  • भाजपा- 4
  • कांग्रेस- 3
  • आरएलपी-1
  • निर्दलीय-1

जिला डीडवाना-कुचामन

1. डीडवाना नगर परिषद (भाजपा)

भाजपा से भंवरलाल पंवार बने सभापति, कांग्रेस को 16 व भाजपा को मिले 24 मत।

2. कुचामन सिटी नगर परिषद (भाजपा )

कुचामन नगर परिषद में सभापति पद के चुनाव में भाजपा के महेश रामचंद्रका ने जीत दर्ज की। महेश रामचंद्रका को 25 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ को 20 वोट मिले। महेश 5 मतों के अंतर से जीते।

3. मकराना नगर परिषद (कांग्रेस)

मकराना में कांग्रेस के रियाज गौड़ सभापति बने। कांग्रेस के हाइब्रिड प्रत्याशी रियाज गौड़ को जीत मिली। उन्हें 60 में से 36 वोट, जबकि निर्दलीय हारून रशीद को 24 मत मिले। कांग्रेस के 18, भाजपा के 6 और निर्दलीय 36 पार्षदों ने मतदान किया।

4. लाडनूं नगर पालिका (कांग्रेस)

लाडनूं में कांग्रेस की प्रवीण नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित। प्रवीण को 25 मत मिले, भाजपा की निर्मला देवी को 20 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी यहां पांच मतों से विजय।

5. नगर पालिका बोरावड़ (कांग्रेस)

नगर पालिकाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस की मनफूल देवी ने एक वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 13 मत मिले, जबकि भाजपा की संजू देवी को 12 मत मिले।

6. नगर पालिका नावां शहर (कांग्रेस)

कांग्रेस से कविता कुमारी बनी पालिका अध्यक्ष 16 मत मिले कांग्रेस को वहीं पूजा कुमारी को 9 मत प्राप्त हुए जो भाजपा से है।

7. नगर पालिका परबतसर (भाजपा)

भाजपा के श्रीभगवान बंग बने नगरपालिका अध्यक्ष। भाजपा श्रीभगवान बंग को मिले 13 मत कांग्रेस के बजरंगलाल को मिले 12 मत। 1 मत से भाजपा के श्रीभगवान बंग विजयी हुए।

8. खाटू खुर्द नगर पालिका (कांग्रेस)

छोटी खाटू नगरपालिका में कांग्रेस के राजूराम मेघवाल पालिकाध्यक्ष बने। राजूराम मेघवाल को 12 वोट, जबकि भाजपा की विमला को 8 मत मिले।

कुल निकाय- 8

  • भाजपा- 3
  • कांग्रेस- 5

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Updated on:

21 Sept 2026 03:16 pm

Published on:

21 Sept 2026 03:16 pm

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