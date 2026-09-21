नागौर व डीडवाना जिला: सात निकायों में कमल ​खिला, कांग्रेस आठ में काबिज और आरएलपी को भी एक

नागौर. शहरी निकायों के अध्यक्ष व सभापति निर्वाचन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। नागौर जिले में 9 और डीडवाना-कुचामन जिले में 8 निकायों में सभापति या अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। दोनों जिलों में चार नगर परिषद है। इनमें से तीन में भाजपा और एक में कांग्रेस का बोर्ड बना है। जबकि शेष नगर पालिकाओं में कांग्रेस भारी पड़ी है। दोनों जिलों के कुल 17 निकायों की बात करें तो सात में कमल ​खिला है। जबकि आठ में कांग्रेस के नेतृत्व में बोर्ड गठित हुए है। मूण्डवा नगर पालिका में लगातार दूसरी बार आरएलपी अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। जबकि रियांबड़ी नगर पालिका में निर्दलीय के नेतृत्व में बोर्ड बना है।