21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

राजस्थान में यहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने बनाया बोर्ड, भाजपा प्रत्याशी को नहीं मिला एक भी वोट

Mundwa Nagar Palika Chairman Result : नागौर जिले के मूण्डवा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में आरएलपी ने बाजी मार ली। आरएलपी की अलका कंदोई लगातार दूसरी बार पालिकाध्यक्ष निर्वाचित हुईं।
2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Sep 21, 2026

RLP Alka Kandoi

Mundwa Nagar Palika Chairman Result (Photo-Patrika)

Mundwa Nagar Palika Chairman Result : नागौर। मूण्डवा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में आरएलपी ने बाजी मार ली। आरएलपी की अलका कंदोई लगातार दूसरी बार पालिकाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। चुनाव में अलका कंदोई को 13 वोट मिले, जबकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे घनश्याम सदावत को 12 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात भाजपा प्रत्याशी गीता का खाता भी नहीं खुला। गीता को एक भी वोट नहीं मिला। यहां तक कि उन्हें खुद का वोट भी नहीं मिला।

भाजपा के 10 पार्षद, फिर भी नहीं खुला खाता

मूण्डवा में पार्षदों के चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। भाजपा के 10 पार्षद निर्वाचित हुए, जबकि उसके समर्थित चार निर्दलीय पार्षद भी जीतकर आए। इस लिहाज से भाजपा समर्थित खेमे के पास कुल 14 पार्षदों का समर्थन था, जो 20 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए जरूरी 11 के आंकड़े से अधिक था। इसके बावजूद अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गीता को एक भी मत नहीं मिला। वहीं पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे घनश्याम सदावत को 12 वोट मिले।

भाजपा ने गीता को बनाया प्रत्याशी

अध्यक्ष पद के लिए टिकट वितरण के दौरान भाजपा ने घनश्याम सदावत और रमाकांत शर्मा को दरकिनार करते हुए पहली बार पार्षद चुनी गईं गीता को प्रत्याशी बनाया। टिकट नहीं मिलने के बाद घनश्याम सदावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर रालोपा के सात और कांग्रेस के तीन पार्षद चुनाव जीतकर आए थे। भाजपा के एक बागी पार्षद का समर्थन भी रालोपा-कांग्रेस खेमे को मिला। इस तरह इस गठबंधन के पास 11 पार्षद हो गए थे, जबकि जीत के लिए 11 का आंकड़ा जरूरी था।

एक वोट से आरएलपी की जीत

मूण्डवा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में अलका कंदोई ने 13 वोट हासिल किए। वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे घनश्याम सदावत को 12 वोट मिले। इस तरह अलका कंदोई ने महज एक वोट के अंतर से जीत दर्ज की।

लगातार दूसरी बार संभालेंगी पालिका की कमान

अलका कंदोई की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले भी वह मूण्डवा नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब एक बार फिर आरएलपी के समर्थन से उन्होंने पालिकाध्यक्ष की कुर्सी हासिल की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी गीता को एक भी वोट नहीं मिलने से पार्टी के लिए यह परिणाम चर्चा में है। खास बात यह रही कि मतदान में उन्हें स्वयं का वोट भी नहीं मिला।

झुंझुनूं: मलसीसर पालिका में बड़ा उलटफेर! 10-10 वोट से बराबरी के बाद पर्ची से तय हुआ अध्यक्ष का नाम

ये भी पढ़ें
Malsisar Nagar Palika Election 2026 (1)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 04:53 pm

Published on:

21 Sept 2026 04:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान में यहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने बनाया बोर्ड, भाजपा प्रत्याशी को नहीं मिला एक भी वोट

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कहीं एक वोट से जीत, कहीं भारी अंतर… नागौर-डीडवाना-कुचामन में निकाय अध्यक्ष चुनाव के दिलचस्प नतीजे

Nagaur Municipal Election Results
नागौर

नागौर व डीडवाना जिला: सात निकायों में कमल ​खिला, कांग्रेस आठ में काबिज और आरएलपी को भी एक

भारतीय जनता पार्टी की कंचन देवी सांखला बनी नई पालिकाध्यक्ष
खास खबर

Rajasthan : राजनीति से बड़ी सरकारी नौकरी, किलाबंदी से निकल एसआइ भर्ती परीक्षा देने पहुंचीं पार्षद किरण सोलंकी

parbatsar councilor kiran solanki reached si recruitment exam ajmer
नागौर

Rajasthan : ‘सच का रास्ता नहीं रोक सकतीं साजिशें’, डोटासरा बोले- तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

govind singh dotasra said rajasthan high court stay tejpal mirdha arrest
नागौर

नागौर में नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ, मूण्डवा व रियां में त्रिकोणीय मुकाबला

नामांकन वापस लेती रमा सांखला व मौजूद भाजपा के पदाधिकारी
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.