राजस्थान में यहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने बनाया बोर्ड, भाजपा प्रत्याशी को नहीं मिला एक भी वोट

अध्यक्ष पद के लिए टिकट वितरण के दौरान भाजपा ने घनश्याम सदावत और रमाकांत शर्मा को दरकिनार करते हुए पहली बार पार्षद चुनी गईं गीता को प्रत्याशी बनाया। टिकट नहीं मिलने के बाद घनश्याम सदावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर रालोपा के सात और कांग्रेस के तीन पार्षद चुनाव जीतकर आए थे। भाजपा के एक बागी पार्षद का समर्थन भी रालोपा-कांग्रेस खेमे को मिला। इस तरह इस गठबंधन के पास 11 पार्षद हो गए थे, जबकि जीत के लिए 11 का आंकड़ा जरूरी था।