झुंझुनूं: मलसीसर पालिका में बड़ा उलटफेर! 10-10 वोट से बराबरी के बाद पर्ची से तय हुआ अध्यक्ष का नाम

Malsisar Nagar Palika Election 2026 : झुंझुनूं। मलसीसर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक हलचल पर भी परिणाम के साथ विराम लग गया। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बराबरी पर अटक गया। 20 पार्षदों ने मतदान किया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा को 10-10 वोट मिले। इसके बाद अध्यक्ष पद का फैसला पर्ची डालकर किया गया। पर्ची के जरिए हुए चुनाव में पवन कुमार के नाम पर फैसला हुआ और वे मलसीसर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।