Rajasthan Nikay Election 2026 Live: राजस्थान के 273 निकायों में कुर्सी पर कौन होगा काबिज? आज हो जाएगा फैसला

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Rajasthan Nikay Election 2026 Live: जयपुर। राजस्थान के 273 निकायों में कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना होगी। बता दें कि 305 में से 32 निकायों में प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ऐसे में शेष 227 पालिकाओं में मतदान से अध्यक्ष चुने जाएंगे। 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को कराया गया था। अब नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। इनमें करीब 231 निकायों में सीधा मुकाबला है। इनमें 191 नगर पालिकाएं, 36 नगर परिषद और चार नगर निगम शामिल हैं। शेष निकायों में बागी, निर्दलीय व तीसरे दलों के प्रत्याशी होने से मुकाबला रोचक बना हुआ है।
2026-09-21 09:25:10 am
जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में महापौर और पालिका अध्यक्ष का चुनाव 25 सितंबर को होगा। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच और 22 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 सितंबर को मतदान होगा और फिर मतगणना होगी। 26 सितंबर को उप महापौर व उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा।
2026-09-21 09:21:44 am
प्रदेश के 305 निकायों में से जहां प्रमुख का चुनाव 21 सितंबर को हो रहा है, वहां उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव मंगलवार को होगा। इन पदों के लिए पार्टियों की ओर से सिंबल जारी नहीं किए जाते। 22 सितंबर को सुबह मतदान के बाद मतगणना होगी।
2026-09-21 09:17:39 am
मतदान से एक दिन पहले रविवार को देर रात तक एक-एक वोट के लिए मशक्कत चलती रही। दोनों दलों ने पार्षदों को कड़ी सुरक्षा के बीच होटल-रिसोर्ट में किलेबंदी में रखा है। दोनों दलों के साथ समर्थक निर्दलीयों भी हैं। किलेबंदी से पार्षदों को सीधे मतदान स्थल पर ले जाया जाएगा। दोनों दलों ने पार्षदों को मतदान को लेकर प्रशिक्षण दिया है।
2026-09-21 09:08:00 am
राजस्थान के 273 निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना होगी।
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