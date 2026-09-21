Rajasthan Nikay Election 2026 Live: राजस्थान के 273 निकायों में कुर्सी पर कौन होगा काबिज? आज हो जाएगा फैसला

Rajasthan Nikay Election 2026 Live: जयपुर। राजस्थान के 273 निकायों में कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना होगी। बता दें कि 305 में से 32 निकायों में प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ऐसे में शेष 227 पालिकाओं में मतदान से अध्यक्ष चुने जाएंगे। 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को कराया गया था। अब नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। इनमें करीब 231 निकायों में सीधा मुकाबला है। इनमें 191 नगर पालिकाएं, 36 नगर परिषद और चार नगर निगम शामिल हैं। शेष निकायों में बागी, निर्दलीय व तीसरे दलों के प्रत्याशी होने से मुकाबला रोचक बना हुआ है।