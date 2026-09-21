राजस्थान निकाय चुनाव में आज दल-बल की परीक्षा, 3 जिलों में कांग्रेस को टेंशन, उदयपुर-अलवर में भाजपा की राह आसान

यहां कांग्रेस की बगावत ने पूरा गणित बदल दिया है। कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सुमित्रा जैन, भाजपा की नमिता बुबकिया और कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरी राजबाला हिंगड़ के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। कुल 65 वार्डों में कांग्रेस 29 और भाजपा 21 सीटें जीत सकी। 15 निर्दलीय जीते हैं। हिंगड़ के निर्दलीय मैदान में डटे रहने से कांग्रेस के सामने चुनौती विपक्ष से ज्यादा अपने ही खेमे से खड़ी हो गई है। कांग्रेस में किलेबंदी के बीच खेमेबंदी की चर्चा भी तेज है।