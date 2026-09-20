20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Update: राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, अगले 5-7 दिन अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम

Rajasthan Temperature: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 20, 2026

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather Photo AI

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग में 20 और 21 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इन दोनों संभागों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावना कम है।

इन इलाकों से गुजर रही मानसून की वापसी रेखा

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा वर्तमान में 27.0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68.0 डिग्री पूर्वी देशांतर से रामगढ़, मोहनगढ़, फलोदी और खाजूवाला होते हुए 29.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक बनी हुई है।

अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों के साथ पंजाब तथा सौराष्ट्र एवं कच्छ के कुछ भागों से भी दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम के आसार

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

इसके अलावा दक्षिण हिमाचल प्रदेश से बना एक क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए पूर्व-मध्य एवं उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर में बने चक्रवाती परिसंचरण तक 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। मौसम तंत्र में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने तथा धीरे-धीरे मानसून की विदाई का दौर आगे बढ़ने की संभावना है।

Railway Update: राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अलवर में तकनीकी कार्य के चलते बदलेगा कई ट्रेनों का संचालन

ये भी पढ़ें
Indian Railways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 10:20 pm

Published on:

20 Sept 2026 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, अगले 5-7 दिन अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

GST Raid: जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जयपुर से कोटा तक सात प्रतिष्ठानों में मिली कर अनियमितताएं

GST
जयपुर

Railway Update: राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अलवर में तकनीकी कार्य के चलते बदलेगा कई ट्रेनों का संचालन

Indian Railways
जयपुर

RPSC SI Exam: 11 जिलों के 666 केंद्रों पर हुई RPSC SI पुनः परीक्षा, 69.58 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

RPSC SI Exam
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में बदल रहा है मौसम का मिजाज, 21-22 सितंबर को बारिश का IMD अलर्ट जारी

weather update imd alert rajasthan these districts 21 sept 22 sept Rain
जयपुर

PATRIKA PODCAST : बच्चों के भविष्य की पूंजी

patrika Podcast spandan
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.