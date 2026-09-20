Weather Update: राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, अगले 5-7 दिन अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम

इसके अलावा दक्षिण हिमाचल प्रदेश से बना एक क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए पूर्व-मध्य एवं उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर में बने चक्रवाती परिसंचरण तक 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। मौसम तंत्र में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने तथा धीरे-धीरे मानसून की विदाई का दौर आगे बढ़ने की संभावना है।