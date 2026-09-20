RPSC SI Exam: 11 जिलों के 666 केंद्रों पर हुई RPSC SI पुनः परीक्षा, 69.58 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

परीक्षा के सफल आयोजन के बाद RPSC अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने परीक्षा के समयबद्ध और व्यवस्थित संचालन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने सभी 11 जिलों के जिला कलक्टरों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा परीक्षा व्यवस्था में तैनात कार्मिकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। आयोग ने परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सहयोग के लिए निर्वाचन आयुक्त का भी विशेष आभार व्यक्त किया।