Weather Update : राजस्थान में बदल रहा है मौसम का मिजाज, 21-22 सितंबर को बारिश का IMD अलर्ट जारी

Weather Update : राजस्थान में इस वर्ष का मानसून सीजन काफी कमजोर रहा है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य या उससे कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार 21 सितंबर को राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 सितंबर को कोटा, उदयपुर, संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 सितंबर को भी कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 5-7 दिन मौसम के तहत शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी 5-6 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।