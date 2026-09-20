Rajasthan : ‘सच का रास्ता नहीं रोक सकतीं साजिशें’, डोटासरा बोले- तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मिर्धा की ओर से कहा गया कि वे 2015 से 2018 तक कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे थे। वार्ड 3 के सदस्य शैतानराम टाक ने 4 मई, 2018 को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें तत्कालीन अध्यक्ष पर अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर कार्यादेश जारी करने तथा वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने पाया कि 2018 की शिकायत पर करीब आठ साल तक जांच लंबित रहने और मिर्धा के वार्ड सदस्य निर्वाचित होने तथा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद 18 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत मंजूरी दिए जाने का फिलहाल संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।