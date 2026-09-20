Bharatpur : चीनी के भाव में भारी गिरावट, भरतपुर की जनता और व्यापारी खुश, अब मिठाइयां होंगी सस्ती

Bharatpur : त्योहारों पर घर-घर मिठाइयां बनेंगी और इस बार उनकी मिठास जेब पर कम बोझ डालेगी। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही चीनी के थोक भाव में 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विटल तक की गिरावट आई है। केन्द्र सरकार की ओर से चीनी का मासिक बिक्री कोटा बढ़ाए जाने के बाद बाजार में आवक और उपलब्धता बढ़ी है। इसका असर यह हुआ कि कुछ समय पहले 6200 रुपए क्विटल तक बिक रही चीनी अब 4800 से 5000 रुपए क्विटल पर आ गई है। चीनी के दामों में इस गिरावट से मिठाई कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक राहत की उम्मीद जगी है।