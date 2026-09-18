भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर: निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन वापस लिया, अनुराधा का महापौर बनना तय

Vichitra Singh Withdraws Nomination (Patrika Photo)
Bharatpur Mayor Election 2026: भरतपुर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही भाजपा की अनुराधा सिंह के निर्विरोध मेयर निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार, नामांकन वापसी से पहले गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि यह बातचीत विचित्रा सिंह की बाड़ेबंदी के दौरान हुई। इसके बाद गृह राज्यमंत्री खुद विचित्रा सिंह के पति और भरतपुर के पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट के होटल शिव विलास पैलेस पहुंचे। यहां दोनों पक्षों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा हुई।
बता दें कि विचित्रा सिंह ने इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके कांग्रेस के समर्थन में होने का भी दावा किया गया था। ऐसे में उनके मैदान में रहने से मेयर चुनाव में मुकाबला होने की स्थिति बन रही थी। हालांकि, गुरुवार को अचानक नामांकन वापस लेने के बाद चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए।
नामांकन वापस लेने के बाद विचित्रा सिंह ने कहा कि वे भरतपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं और इसी सोच के साथ उन्होंने यह फैसला लिया है। उनके नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सिंह मेयर पद की एकमात्र दावेदार रह गई हैं। इस घटनाक्रम के बाद भरतपुर नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सिंह का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने को लेकर भरतपुर की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
विचित्रा सिंह के पति और पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट ने कहा कि हमारे पास पूरा बहुमत है। हर पार्टी के पार्षद हमारे टच में हैं और कांग्रेस भी हमारे साथ है। भाजपा के पास चाहे कितने भी जीते हुए प्रत्याशी हों, लेकिन वोटिंग के समय वे हमारे पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। वहीं, पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा था कि हमारे पास 20 भाजपा पार्षदों के साथ हमारी विचारधारा वाले 24 निर्दलीय और अन्य पार्षद साथ हैं।
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