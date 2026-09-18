भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर: निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन वापस लिया, अनुराधा का महापौर बनना तय

नामांकन वापस लेने के बाद विचित्रा सिंह ने कहा कि वे भरतपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं और इसी सोच के साथ उन्होंने यह फैसला लिया है। उनके नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सिंह मेयर पद की एकमात्र दावेदार रह गई हैं। इस घटनाक्रम के बाद भरतपुर नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सिंह का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने को लेकर भरतपुर की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।