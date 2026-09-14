Rajasthan: मां के आखिरी वोट ने बेटे को दिलाई जीत, महज एक वोट से जीते निर्दलीय प्रत्याशी, अगले दिन मां का निधन

वार्ड नंबर 6 के इस बेहद करीबी मुकाबले में एक तरफ जहां एक वोट ने निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश प्रसाद की जीत तय कर दी, वहीं दूसरी ओर इस जीत से जुड़ी एक भावुक कर देने वाली बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जगदीश प्रसाद की मां ने मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला था और मतदान के अगले ही दिन उनका निधन हो गया। मां की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया, लेकिन चुनाव परिणाम में बेटे की महज एक वोट से जीत ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी भावुक बना दिया।