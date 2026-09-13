KKR के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने गर्लफ्रेंड से की शादी, जानें क्या करती है दुल्हन

Cameron Green Weds Emily Redwood: ऑस्ट्रेलिया के स्‍टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने शादी रचा ली है। उन्‍होंने क्रिश्चियन रीति-रिवाजों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड संग शादी रचाई है। ज्ञात हो कि कैमरून ने पिछले साल ही फरवरी में अपनी गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड के साथ सगाई की थी। दोनों ने शादी के बाद रिसेप्‍शन पार्टी भी दी, जिसमें उन्‍होंने अपने करीबी लोगों को आमंत्रित किया। अब सोशल मीडिया पर उनकी शादी और रिसेप्‍शन की फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं। आइये आपको बताते हैं कि उनकी दुल्‍हन एमिली कौन हैं और क्‍या करती हैं?