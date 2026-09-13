वैभव सूर्यवंशी को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं LSG के मालिक संजीव गोयनका, पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा

Sanjiv Goenka on Vaibhav Sooryavanshi: टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। उन्‍होंने अपनी विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। दुनिया भर के दिग्‍गज क्रिकेटर इस 15 साल के खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। आईपीएल (IPL) के पिछले सीजन के बाद से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बदौलत वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू भी कर चुके हैं। अब आईपीएल 2027 को लेकर सभी फ्रैंचाइजी ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर आईपीएल टीम वैभव को खरीदना चाहती है। इसी बीच लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा किया है।