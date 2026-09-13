IND vs AFG T20: भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैचों का बदला समय, जानें कब शुरू होंगे मुकाबले

IND vs AFG 1st T20 Match Time Update: भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले के पहले अचानक तीनों मैचों का समय बदल दिया गया है। अब पहले यह मुकाबला 7:00 बजे शुरू होना था, लेकिन अब आधे घंटे देरी से शुरू होगा। हालांकि, इसके पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन अब टॉस 7:00 बजे होगा और मुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, यानी मैच की पहली गेंद अब 7:30 बजे डाली जाएगी।