क्या पाकिस्तान को मिलेगा नया टेस्ट कोच? इंग्लैंड से 3-0 की हार के बाद माइक हेसन ने दिए संकेत

इस संबंध में एजबेस्टन टेस्ट के बाद उन्होंने कहा, 'करीब एक सप्ताह बाद एशियन गेम्स होने हैं। फिलहाल व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिहाज से मेरा मुख्य ध्यान उसी पर है। इसके बाद जब समय आएगा, तब मुझे लगता है कि टेस्ट टीम को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर हमारी कुछ चर्चाएं हो चुकी होंगी। हां, मैं इसके लिए निश्चित रूप से तैयार रहूंगा। मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है। अगर हम उन्हें सही दिशा दे सकें तो आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। हालांकि, यह एक-दो मैच में नहीं होने वाला है। लेकिन टीम में ऐसी प्रतिभा है, जिसकी जिम्मेदारी संभालने पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा।'