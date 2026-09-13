IND vs AFG: मैच से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन की चोट पर दिया अपडेट

अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन, खासकर ऑलराउंडर्स के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने बताया कि उन्हें ऐसे खिलाड़ी पसंद हैं जिन्हें खास पोजीशन पर खेलने के लिए चुना गया हो। उन्होंने कहा, "मुझे किस तरह का कॉम्बिनेशन पसंद है, इस बारे में बात करते हुए कहूंगा कि सही पोजीशन पर सही खिलाड़ी का होना जरूरी है। प्रत्येक एक खिलाड़ी की अपनी अहमियत होती है। सिर्फ रोल या भूमिका जानने के बजाय, यह जरूरी है कि उन्हें पता हो कि टीम को उनसे क्या उम्मीद है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि टीम में आपका यही रोल है, तो खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। अगर आप इसे बेहतर तरीके से कहें, जैसे कि 'टीम को इस खास रोल में आपकी जरूरत है', तो खिलाड़ी को लगता है कि टीम को उसकी जरूरत है और उसे अहमियत दी जा रही है।"