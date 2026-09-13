Ottneil baartman injured: ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका, ओटनील बार्टमैन हुए चोटिल

Otniel Baartman Latest News: ऑस्ट्रेलियाई टीम इसी महीने सितंबर में तीन वनडे और तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली है। इस दौरे से पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन चोटिल हो गए हैं। उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए चोट लगी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में चुना गया है, लेकिन यदि मुकाबले से पहले पहले वे फिट नहीं हुए मेजबान टीम की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी।