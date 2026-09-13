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इंग्लैंड में 3-0 से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, ICC ने लगाया 8 अंक का पेनल्टी, जानें वजह

England vs Pakistan: इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीम की गलतियों का आकलन करने और बेस्ट प्लेइंग इलेवन तय करने की बात कही है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2026

Babar Azam and Sarfaraz Ahmed

बाबर आजम और सरफराज अहमद (फोटो- IANS)

ENG vs PAK Test Series 2026: इंग्लैंड ने शनिवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया। इस सीरीज में हार के साथ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हो गई है। बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वे सबसे निचले पायदान (9वें) पर थे और अब उनका पीसीटी 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है। इस टीम ने सिर्फ दो मैच जीते हैं और 'स्लो ओवर-रेट' के कारण उनके 8 अंक भी काट लिए गए हैं।

गलतियों का होगा आकलन

एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन मिली करारी हार के बाद कप्तान बाबर ने कहा, "हमें बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा। यह तय करना होगा कि किस तरह की प्लेइंग इलेवन हो और अपने खिलाड़ियों का चयन करना होगा। हम बैठेंगे, मैनेजर और चयनकर्ता आएंगे, और मैं भी बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ इलेवन तय करूंगा।" तीसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली पारी में सिर्फ 133 रन पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद अगली पारी में उसने संघर्ष करते हुए 449 रन बनाए।

डेब्यूटेंट रजाउल्लाह ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में चार विकेट लिए और पाकिस्तान की दूसरी पारी में बल्ले से 63 गेंदों में 9 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। उनके अलावा, शान मसूद ने 95 रन, बाबर ने 76 रन और ओपनर अजान ओवैस ने 59 रन की पारी खेली, जिससे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 130 रन का लक्ष्य दिया।

तीसरे टेस्ट में भी आसानी से जीती इंग्लैंड

इसके बाद मोहम्मद अब्बास ने लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करके मेहमान टीम की उम्मीदें जगा दी थीं, लेकिन इसके बाद कप्तान जो रूट (नाबाद 62) और जॉर्डन कॉक्स (नाबाद 59) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी करते हुए मेजबान टीम को आसान जीत दिला दी।

बाबर ने बताया कि गेंद के साथ तेज शुरुआत के बाद पाकिस्तान को कुछ समय के लिए लगा कि वे एक मुश्किल जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो रूट और जॉर्डन कॉक्स की संयमित प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा, "हां, हमने पहले ओवर में दो विकेट लिए थे। इसलिए हमें हमेशा उम्मीद रहती है, हमेशा ज्यादा उम्मीद रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि रूट और दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं।"

सीमित फर्स्ट-क्लास अनुभव के बावजूद अपने टेस्ट डेब्यू में ही जबरदस्त प्रभाव डालने वाले रजाउल्लाह की तारीफ में कप्तान बाबर ने कहा, "हमें मजा आया। मुझे लगता है कि हर कोई उनकी पारी और गेंदबाजी का आनंद ले रहा है। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और अभी शुरुआती दौर में हैं। जिस तरह से उन्होंने यह मैच खेला और आत्मविश्वास दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ है।"

पाकिस्तानी कप्तान ने माना है कि शुरुआती दो हार के बाद टीम ने सीरीज के दौरान कई बदलाव किए, क्योंकि मेहमान टीम को इंग्लैंड के हालात में खेलने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने कहा, "यहां आने से पहले हम कई चीजों पर विचार करते हैं और फिर अपनी टीम तय करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, दो मुकाबले गंवाने के बाद हमें कुछ बदलाव करने पड़े, क्योंकि जब हम इंग्लैंड आते हैं, तो बल्लेबाजों के लिए हालात बहुत मुश्किल होते हैं और शुरुआती दो पिचें बहुत चुनौतीपूर्ण थीं।"

पाकिस्तान अब अपनी टीम के चयन और रणनीति का आकलन करेगा। बाबर ने अलग-अलग हालात के हिसाब से खुद को ढालने और युवा खिलाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "जब आप कोई नई सीरीज खेलते हैं, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और तय करते हैं कि अलग-अलग हालात में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। ये हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी नए खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर सकें।"

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Updated on:

13 Sept 2026 11:33 am

Published on:

13 Sept 2026 11:33 am

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