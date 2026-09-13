इंग्लैंड में 3-0 से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, ICC ने लगाया 8 अंक का पेनल्टी, जानें वजह

ENG vs PAK Test Series 2026: इंग्लैंड ने शनिवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया। इस सीरीज में हार के साथ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हो गई है। बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वे सबसे निचले पायदान (9वें) पर थे और अब उनका पीसीटी 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है। इस टीम ने सिर्फ दो मैच जीते हैं और 'स्लो ओवर-रेट' के कारण उनके 8 अंक भी काट लिए गए हैं।