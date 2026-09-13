Women T20 Asia Cup: हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाने पर घिरीं निगार सुल्ताना, कप्तानी पर BCB ने दिया बड़ा बयान

उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड अध्यक्ष से इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। बोर्ड अध्यक्ष फिलहाल एशियन गेम्स को लेकर व्यस्त हैं। एशियन गेम्स खत्म होने के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि एशियन गेम्स में टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एशियन गेम्स के बाद बांग्लादेश की कप्तान के तौर पर निगार सुल्ताना के भविष्य को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उनके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।