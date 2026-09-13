Ind vs Afg: राशिद खान के पास T20I में सबसे बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने का मौका, 7 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास

अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Afghanistan 1st T20: भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार 13 सितंबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं अफगानी टीम भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत की तलाश में होगी। इस सीरीज में सबकी नजरें अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान पर भी होंगी, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर हैं। वह 115 मैचों की 115 पारियों में 13.73 के औसत से 193 विकेट ले चुके हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के आदिल राशिद हैं, जिन्होंने 150 मैचों की 143 पारियों में 23.28 के औसत से 169 विकेट लिए हैं।
जबकि न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 142 मैचों की 135 पारियों में 23.01 के औसत से 165 विकेट लिए हैं। दिलचस्प बात ये हैं कि इस मामले में शीर्ष 10 में भी कोई भारतीय गेंदबाज नहीं है। अर्शदीप सिंह इस सूची में 15वें पायदान पर हैं, जिन्होंने 91 मैचों की 89 पारियों में 20.11 के औसत से 135 विकेट लिए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|औसत
|इकॉनमी
|5 विकेट
|1
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|115
|115
|193
|5/3
|13.73
|6.04
|2
|2
|आदिल राशिद
|इंग्लैंड
|150
|143
|169
|4/2
|23.28
|7.54
|0
|3
|ईश सोढ़ी
|न्यूजीलैंड
|142
|135
|165
|4/12
|23.01
|8.16
|0
|4
|टिम साउदी
|न्यूजीलैंड
|126
|123
|164
|5/18
|22.38
|8.00
|2
|5
|वानिंदु हसरंगा
|श्रीलंका
|98
|96
|161
|4/9
|15.90
|7.03
|0
|6
|मुस्तफिजुर रहमान
|बांग्लादेश
|128
|127
|160
|6/10
|21.01
|7.27
|2
|7
|एडम जाम्पा
|ऑस्ट्रेलिया
|118
|115
|153
|5/19
|20.34
|7.35
|1
|8
|एहसान खान
|हांगकांग
|111
|109
|152
|4/5
|16.00
|6.18
|0
|9
|शाकिब अल हसन
|बांग्लादेश
|129
|126
|149
|5/20
|20.91
|6.81
|2
|10
|रिजवान बट्ट
|बहरीन
|95
|94
|145
|6/9
|15.90
|6.78
|4
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