Ind vs Afg: राशिद खान के पास T20I में सबसे बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने का मौका, 7 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास

India vs Afghanistan 1st T20: भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार 13 सितंबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं अफगानी टीम भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत की तलाश में होगी। इस सीरीज में सबकी नजरें अफगानिस्‍तान के स्‍टार स्पिनर राशिद खान पर भी होंगी, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं।