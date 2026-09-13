IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड, अफगानिस्तान सीरीज में रचेंगे इतिहास

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को पिछले प्रदर्शन के आधार पर भले ही भारतीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन संजू सैमसन की वापसी के बाद से वैभव सूर्यवंशी के अफगानिस्‍तान के खिलाफ खेलने पर संशय बना हुआ है। क्रिकेट जगत के कई दिग्‍गजों ने भारत को टी20 वर्ल्‍ड कप जिताने वाले संजू को खिलाने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि वैभव का भी समय आएगा, फिलहाल उन्‍हें इंतजार करना चाहिए। वहीं, भारत के टी20 कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं? इसको लेकर पत्‍ते नहीं खोले हैं। उन्‍होंने कहा है कि इस पर फैसला मैच से ठीक पहले ही लिया जाएगा।