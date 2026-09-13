‘रजाउल्लाह शुरू से पाकिस्तानी टीम में क्यों नहीं थे?’ इंग्लैंड से 3-0 की हार पर दिनेश कार्तिक ने टीम सिलेक्शन पर उठाए सवाल

पहले दो टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में बड़े बदलाव किए थे। सात खिलाड़ियों को बाहर किया गया, जबकि रजाउल्लाह समेत पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल की भी वापसी हुई। इसके साथ ही रेड-बॉल कोचिंग सेटअप में भी बदलाव किया गया। सरफराज अहमद और उमर गुल को हटाकर माइक हेसन और एश्ले नॉफके को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि, हेसन के नेतृत्व में पाकिस्तान को एजबेस्टन में खेले गए तीसरे टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड ने 130 रन का लक्ष्य आठ विकेट से हासिल कर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।