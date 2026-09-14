Ajmer Nagar Nigam Result 2026 : अजमेर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस बोर्ड बनाने के करीब, निर्दलीय बनेंगे ‘किंगमेकर’, जानें बीजेपी का हाल

Ajmer Nagar Nigam Result (Photo Patrika)
Ajmer Nagar Nigam Result 2026 : अजमेर। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। अब तक उपलब्ध परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने 37 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के खाते में 32 सीटें आई हैं। वहीं 11 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है। ऐसे में नगर निगम में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है।
अजमेर नगर निगम में बहुमत के लिए 41 पार्षदों की जरूरत होगी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ बहुमत से चार सीट दूर है। ऐसे में कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। भाजपा 32 सीटों के साथ कांग्रेस से पांच सीट पीछे है और उसके सामने भी निर्दलीयों को साधने की चुनौती होगी।
चुनाव परिणामों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला करीबी रहा, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 11 निर्दलीय पार्षद अब किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यदि चार निर्दलीयों का समर्थन हासिल कर लेती है तो वह बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। वहीं भाजपा को बहुमत के लिए नौ अतिरिक्त पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में बोर्ड गठन से पहले निर्दलीय पार्षदों के रुख पर सभी की नजर रहेगी।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|1
|विनोद डीडवानिया
|भाजपा
|2
|कमल बैरवा
|कांग्रेस
|3
|—
|—
|4
|मोनिका जैन
|भाजपा
|5
|—
|—
|6
|—
|—
|7
|विवेक रावत
|भाजपा
|8
|कुंदन वैष्णव
|निर्दलीय
|9
|मीनाक्षी प्रताप यादव
|कांग्रेस
|10
|हेमलता
|भाजपा
|11
|सोफिया कुरैशी
|निर्दलीय
|12
|रंजना सोनी
|भाजपा
|13
|मोहम्मद रिहान खान
|कांग्रेस
|14
|अजहर खान
|निर्दलीय
|15
|आमाद चिश्ती
|कांग्रेस
|16
|तरुणा गोयल
|भाजपा
|17
|बलेश गोहिल
|भाजपा
|18
|लक्ष्मी
|कांग्रेस
|19
|चंद्रशेखर बालोठिया
|कांग्रेस
|20
|राजेश शर्मा
|भाजपा
|21
|सुनील मोतियानी
|कांग्रेस
|22
|—
|—
|23
|—
|—
|24
|रश्मि हिंगोरानी
|कांग्रेस
|25
|दुर्गा
|भाजपा
|26
|सुनील केन
|कांग्रेस
|27
|विनोद कुमार
|निर्दलीय
|28
|—
|—
|29
|—
|—
|30
|—
|—
|31
|—
|—
|32
|—
|—
|33
|—
|—
|34
|—
|—
|35
|—
|—
|36
|—
|—
|37
|—
|—
|38
|—
|—
|39
|—
|—
|40
|ज्योति मिश्रा
|भाजपा
|41
|सुनील सिंह
|भाजपा
|42
|संदीप माकीजानी
|भाजपा
|43
|काजल यादव
|कांग्रेस
|44
|—
|—
|45
|ऋषि बंसीवाल
|कांग्रेस
|46
|—
|—
|47
|शशि गरवाल
|कांग्रेस
|48
|—
|—
|49
|घनश्याम वर्मा
|निर्दलीय
|50
|चन्दन सिंह
|कांग्रेस
|51
|चंद्रकांत पालीवाल
|कांग्रेस
|52
|सतीश बैरवा
|कांग्रेस
|53
|कैलाश चंद कोमल
|निर्दलीय
|54
|प्रीति माहुर
|कांग्रेस
|55
|विनोद असनानी
|कांग्रेस
|56
|—
|—
|57
|किरण गढ़वाल
|कांग्रेस
|58
|—
|—
|59
|बबीता चौहान
|कांग्रेस
|60
|भावना चौहान
|कांग्रेस
|61
|मीनाक्षी मीना
|कांग्रेस
|62
|पुष्पा जड़िया
|कांग्रेस
|63
|उदयवीर सिंह
|भाजपा
|64
|आशा तुनवाल
|कांग्रेस
|65
|नौरत गुर्जर
|कांग्रेस
|66
|गणेश चंद
|कांग्रेस
|67
|नलिनी शर्मा
|भाजपा
|68
|अनीश मॉयल
|भाजपा
|69
|रश्मि शर्मा
|कांग्रेस
|70
|—
|—
|71
|—
|—
|72
|अनुश्री
|भाजपा
|73
|गंगाराम सैनी
|भाजपा
|74
|रूबी जैन
|निर्दलीय
|75
|रमेश सैलानी
|भाजपा
|76
|सतीश बंसल
|भाजपा
|77
|विकास कुमार
|भाजपा
|78
|हामिद खान
|कांग्रेस
|79
|कुमार लालवानी
|भाजपा
|80
|—
|—
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग