Ajmer Nagar Nigam Result 2026 : अजमेर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस बोर्ड बनाने के करीब, निर्दलीय बनेंगे ‘किंगमेकर’, जानें बीजेपी का हाल

1 विनोद डीडवानिया भाजपा

2 कमल बैरवा कांग्रेस

3 — —

4 मोनिका जैन भाजपा

5 — —

6 — —

7 विवेक रावत भाजपा

8 कुंदन वैष्णव निर्दलीय

9 मीनाक्षी प्रताप यादव कांग्रेस

10 हेमलता भाजपा

11 सोफिया कुरैशी निर्दलीय

12 रंजना सोनी भाजपा

13 मोहम्मद रिहान खान कांग्रेस

14 अजहर खान निर्दलीय

15 आमाद चिश्ती कांग्रेस

16 तरुणा गोयल भाजपा

17 बलेश गोहिल भाजपा

18 लक्ष्मी कांग्रेस

19 चंद्रशेखर बालोठिया कांग्रेस

20 राजेश शर्मा भाजपा

21 सुनील मोतियानी कांग्रेस

22 — —

23 — —

24 रश्मि हिंगोरानी कांग्रेस

25 दुर्गा भाजपा

26 सुनील केन कांग्रेस

27 विनोद कुमार निर्दलीय

28 — —

29 — —

30 — —

31 — —

32 — —

33 — —

34 — —

35 — —

36 — —

37 — —

38 — —

39 — —

40 ज्योति मिश्रा भाजपा

41 सुनील सिंह भाजपा

42 संदीप माकीजानी भाजपा

43 काजल यादव कांग्रेस

44 — —

45 ऋषि बंसीवाल कांग्रेस

46 — —

47 शशि गरवाल कांग्रेस

48 — —

49 घनश्याम वर्मा निर्दलीय

50 चन्दन सिंह कांग्रेस

51 चंद्रकांत पालीवाल कांग्रेस

52 सतीश बैरवा कांग्रेस

53 कैलाश चंद कोमल निर्दलीय

54 प्रीति माहुर कांग्रेस

55 विनोद असनानी कांग्रेस

56 — —

57 किरण गढ़वाल कांग्रेस

58 — —

59 बबीता चौहान कांग्रेस

60 भावना चौहान कांग्रेस

61 मीनाक्षी मीना कांग्रेस

62 पुष्पा जड़िया कांग्रेस

63 उदयवीर सिंह भाजपा

64 आशा तुनवाल कांग्रेस

65 नौरत गुर्जर कांग्रेस

66 गणेश चंद कांग्रेस

67 नलिनी शर्मा भाजपा

68 अनीश मॉयल भाजपा

69 रश्मि शर्मा कांग्रेस

70 — —

71 — —

72 अनुश्री भाजपा

73 गंगाराम सैनी भाजपा

74 रूबी जैन निर्दलीय

75 रमेश सैलानी भाजपा

76 सतीश बंसल भाजपा

77 विकास कुमार भाजपा

78 हामिद खान कांग्रेस

79 कुमार लालवानी भाजपा