Ajmer Accident: मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मासूम के सामने मां की मौत, ऊपर से गुजरा ट्रेलर

अजमेर। किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर कालीडूंगरी के पास शनिवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार उसके पति और दो वर्षीय बच्चे को मामूली चोटें आई हैं।