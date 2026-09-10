Rajasthan Nikay Chunav: अजमेर में आचार संहिता के उल्लंघन पर कांग्रेस प्रत्याशी का ASI पति सस्पेंड, जानें पूरा मामला

बीजेपी प्रत्याशी के पति एएसआई मनोज कुमार मीणा सिविल लाइंस थाने में तैनात एएसआई हैं। जानकारी के अनुसार, उन्होंने चुनाव से पूर्व उचित कारण बताते हुए अवकाश ले लिया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के पति एएसआई हरफूल मीणा अरांई थाने में पदस्थापित हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी के पति एएसआई हरफूल मीणा पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। प्रकरण की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने उन्हें बुधवार शाम को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं।