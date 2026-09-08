राजस्थान परिवहन विभाग ने खुद ही बदल दिया वाहन मालिक, दौसा का नंबर अजमेर ट्रांसफर; पंकज की बाइक जहीर के नाम

दौसा बसवा बड़ा बाजार निवासी पंकज कुमार सोनी को 20 मार्च 2022 को बांदीकुई झालानी मोटर्स से खरीदी बाइक का 24 मार्च को दौसा परिवहन कार्यालय ने आरजे-29 बीएस-9855 नंबर जारी किया था। बाइक शुरू से ही उनके पास है। गत दिनों एप पर जब सोनी ने वाहन नंबर चेक किया तो विभाग के रिकॉर्ड में यही नंबर अजमेर के ऊंटड़ा निवासी जहीर खान के नाम दर्ज होना सामने आया। परिवहन कार्यालय से जानकारी करने पर पता चला कि वर्ष 2024 में यह नंबर अजमेर आरटीओ से जहीर खान के नाम रजिस्टर्ड किया गया।