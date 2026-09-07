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अजमेर के पुष्कर में BJP के 2 पूर्व पार्षदों के बीच मारपीट, दोनों की पत्नियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

अजमेर में पुष्कर की नायक कॉलोनी के पास बीजेपी के दो पूर्व पार्षदों, कमल रामावत और महेंद्र सिंह खंगारोत के बीच मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। आरोप है कि महेंद्र सिंह ने बातचीत के बहाने कमल को घर बुलाया और झगड़ा शुरू कर दिया।
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अजमेर

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Arvind Rao

Sep 07, 2026

pushkar 2 former bjp councillors clash

पुष्कर में BJP के 2 पूर्व पार्षदों के बीच मारपीट (फोटो-एआई)

अजमेर: पुष्कर में नायक कॉलोनी के पास रहने वाले बीजेपी के दो पूर्व पार्षदों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर रविवार रात मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एक पूर्व पार्षद वहां से फरार हो चुका था। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी

जानकारी के अनुसार, रविवार रात बीजेपी के पूर्व पार्षद कमल रामावत और महेंद्र सिंह खंगारोत के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कमल रामावत ने महेंद्र सिंह खंगारोत को बातचीत के लिए घर से बुलाया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई।

मौके पर पहुंचे लोगों ने दी पुलिस को सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महेंद्र सिंह खंगारोत वहां से जा चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी।

दोनों पूर्व पार्षदों की पत्नियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

मारपीट की घटना को लेकर दोनों पूर्व पार्षदों के परिवार की ओर से भी एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। कमल रामावत और महेंद्र सिंह खंगारोत की पत्नियों ने अपने-अपने पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी कहासुनी के बाद मारपीट का सामने आया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मारपीट की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

07 Sept 2026 03:25 pm

Published on:

07 Sept 2026 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर के पुष्कर में BJP के 2 पूर्व पार्षदों के बीच मारपीट, दोनों की पत्नियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

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