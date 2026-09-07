अजमेर के पुष्कर में BJP के 2 पूर्व पार्षदों के बीच मारपीट, दोनों की पत्नियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

अजमेर: पुष्कर में नायक कॉलोनी के पास रहने वाले बीजेपी के दो पूर्व पार्षदों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर रविवार रात मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एक पूर्व पार्षद वहां से फरार हो चुका था। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।