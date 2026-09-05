CM भजनलाल शर्मा कल आएंगे अजमेर, रोड शो के साथ कार्यकर्ताओं को देंगे निकाय चुनाव में जीत का मंत्र

अजमेर नगर निकाय चुनाव मैदान में डटे कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने सियासी धड़कन बढ़ा दी है। कहीं आमने-सामने तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। कई वार्ड में चार से पांच निर्दलीय मैदान में है। इससे राजनीतिक पार्टियों के अंदरखाने भी हलचल तेज है। वार्ड 2 से निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह, वार्ड 8 से पूर्व पार्षद कुंदन वैष्णव, वार्ड 74 से पूर्व पार्षद रूबी जैन, वार्ड 7 से पूर्व पार्षद मोहम्मद शाकिर चुनाव में उतरे है। इसी तरह वार्ड 16 से पूर्व पार्षद हेमलता बंसल, वार्ड 17 से पूर्व पार्षद हितेश्वरी टाक, वार्ड 80 से पूर्व पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान, वार्ड 27 से पूर्व पार्षद श्रवण कुमार ने ताल ठोकी है।