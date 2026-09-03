राजस्थान में ‘संयुक्त निदेशक’ 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी कार्रवाई

अजमेर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर एसीबी की एसआईडब्ल्यू चौकी ने गुरुवार को अजमेर में बड़ी ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी पर परिवादी के संस्थान का अनुबंध पत्र जारी करने और बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।