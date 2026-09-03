Rajasthan Nikay Election 2026: तीन वार्ड में सीधा, छह में त्रिकोणीय और पांच में चतुष्कोणीय मुकाबला

nagar nigam election
अजमेर. नगर निगम के 80 वार्ड के लिए नामांकन की जांच पूरी हो चुकी है। बुधवार को जिला प्रशासन ने जांच के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसके अनुसार वार्ड 60, 61, 29 और 65 में सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह वार्ड 3, 16, 67, 64, 71 और 72 में त्रिकोणीय और वार्ड 4, 69, 73,74 और 77 में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। वार्ड 13 में सर्वाधिक 13 प्रत्याशियों में मुकाबला है। हालांकि गुरुवार को नाम वापसी के बाद वास्तविक सूची जारी होगी।
अजमेर. नगर निगम चुनाव में वार्ड 24 से भाजपा के प्रत्याशी अनुज चौहान का नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही भाजपा को अब निर्दलीय एवं बागी प्रत्याशी पर दांव लगाने को मजबूर होना पड़ेगा।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से मंगलवार देर रात्रि जारी सूची में कई नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला वार्ड 24 में भाजपा प्रत्याशी अनुज के नाम से सामने आया। भाजपा प्रत्याशी की ओर से आवेदन में उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज प्रकरण की जानकारी छिपाई गई। संभवत: प्रतिद्वद्धी की आपत्ति दर्ज कराने एवं जांच में मामला सामने आने के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी चौहान का नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया। चौहान का नाम निर्देशन पत्र राज नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 (3) के तहत निर्योग्यता ग्रसित होने के आधार पर खारिज किया गया।वार्ड 62 से 80 तक में 56 एवं वार्ड 21 से 40 में 85 नाम निर्देशन पत्र निरस्त- देर रात्रि जारी की सूची
अजमेर. नगर निगम चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों की जांच - स्क्रूटनी के बाद कई प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से मंगलवार देर रात्रि तक जारी सूची के अनुसार वार्ड 21 से 40 तक में 85 तथा वार्ड 62 से 80 तक में 56 नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए। इससे पहले के वार्डों में भी नाम निर्देशन पत्र निरस्त व खारिज किए गए लेकिन प्रशासन ने संबंधित सूची उपलब्ध नहीं करवाई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से मंगलवार देर रात्रि जारी सूची में अधिकांश नाम निर्देशन में प्रपत्र क एवं ख अप्राप्त होना पाया गया जबकि कुछ प्रत्याशियों के आवेदन अपूर्ण पाए गए। वार्ड 66 में निर्दलीय नामांकन पत्र भरने वाले शेर सिंह तंवर के आवेदन उपाबंद में प्रपत्र 3 मुकदमे की सूचना नहीं होने का कारण बताकर नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया गया।800 नामांकन पत्रों की जांच-स्क्रूटनीजिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं टीम की ओर से नगर निगम के 80 वार्डों में नाम निर्देशन पत्र जमा होने के बाद सोमवार तड़के तक एवं मंगलवार को सुबह से देर रात्रि तक जांच -स्क्रूटनी का दौर चला। 80 वार्डों में करीब 800 नाम निर्देशन पत्र होने के कारण जांच-स्क्रूटनी में समय भी अधिक लगा।
यूथ ट्रेंड
अजमेर. नगर निगम चुनाव में कई छात्रनेताओं ने भी ताल ठोकी है। छात्रसंघ की राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले पूर्व छात्रनेताओं ने अब नगर निगम की तरफ कदम बढ़ाए हैं।राज्य में जे.एम.लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव होते रहे हैं। इन्हीं संस्थानों में कई युवाओं ने छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। कई युवाओं ने अब भाजपा-कांग्रेस से टिकट लेकर कदम आगे बढ़ाया है।वार्ड 65 से भाजपा प्रत्याशी रचित कच्छावा पूर्व में लॉ कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी नौरत गुर्जर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वार्ड 51 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत पालीवाल भी छात्रसंघ चुनाव राजनीति में युवा कांग्रे्स और एनसयूआइ में कामकाज कर चुके हैं।
फिलहाल छात्रसंघ चुनाव पर रोक
राज्य में 2023 से छात्रसंघ चुनाव पर रोक है। इसके चलते नए छात्रनेता तैयार नहीं हो रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआइ के स्तर पर छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग उठ चुकी है। इसके बावजूद कोई फैसला नहीं हुआ है।
पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारी पहुंचे सर्वोच्च पदों तक
भूपेंद्र यादव-केंद्रीय पर्यावरण-वन मंत्री
डॉ. रघु शर्मा-पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
विकास चौधरी-किशनगढ़ विधायक
महेंद्र सिंह रलावता-पूर्व शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष
सुरेंद्र सिंह शेखावत-पूर्व नगर परिषद सभापति
नीरज जैन-नगर निगम उप महापौर
शक्ति प्रताप सिंह-पंचायत राज
वार्डवार प्रत्याशी
वार्ड 1-अनारक्षित
भाजपा-विनोद डीडवानिया
कांग्रेस-शैलेंद्र अग्रवाल
निर्दलीय ओमप्रकाश मंडावरा, बनवारीलाल शर्मा, राजेश कुमार मोदी, शाहरुख
वार्ड 2-अनारक्षित
भाजपा-ऋतु मामनानी
कांग्रेस-कमल बैरवा
निर्दलीय- पुष्पेंद्र सिंह, यश जोशी
वार्ड 3-अनारक्षित महिला
भाजपा-अनामिका शर्माकांग्रेस---
निर्दलीय- कृतिका सवासिया, संध्या काबरा
वार्ड 4-अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
भाजपा-मोनिका
कांग्रेस---निर्दलीय-हेमा गहलोत, नीलम चौधरी, हेमलता तंवर
वार्ड 5-अनारक्षित महिला
भाजपा-मंजू देवी
कांग्रेस-लक्ष्मी रावत
निर्दलीय-कानी देवी, गोजू देवी, नंदिनी कच्छावा, पूजा भाट, ममता रावत, विनिता रावत, ज्ञान रावत
वार्ड 6-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-मीनाक्षी
कांग्रेस-रामदेव रावत
निर्दलीय-ओमप्रकाश, जयसिंह रावत, बलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, हीरा सिंह, ज्ञानीसिंह
वार्ड 7 -अनारक्षित
भाजपा-विवेक सिंह रावत
कांग्रेस- अरुणसिंह
निर्दलीय-पियूष सुराणा,महेंद्र सिंह, रवि प्रकाश शर्मा, रोहित वागले
वार्ड 8-अनारक्षित
भाजपा-पंकज सिंह राठौड़
कांग्रेस-संतोष कंवर शेखावत
निर्दलीय-करण कुमार,कुंदन वैष्णव, दीपक तुनवाल, मनोज कुमार, विष्णु कुमार
वार्ड 9 -अनुसूचित जाति
भाजपा-अनिल नरवालकांग्रेस- मीनाक्षी यादवनिर्दलीय-आजाद, नौसर देवी
वार्ड 10-अनुसूचित जाति महिला
भाजपा-हेमलताकांग्रेस- गांधारी जसोरिया
निर्दलीय-आशा देवी, टीना बंजारा, पिंकी, ललिता
वार्ड 11-अनारक्षित
भाजपा-पूजा भावनानी
कांग्रेस- संजना घोडीवाल
सुनीता-रालोपा
निर्दलीय-आकांक्षा, आशाकुमारी, तारा देवी, दिलशाद कुरैशी, फिजा घोसी, मुस्कान बानो, सुफिया कुरैशी
वार्ड 12 -अनारक्षित महिला
भाजपा-रंजना सोनी
कांग्रेस-पूजा टाक
निर्दलीय-ममता, उषा
वार्ड 13-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-राजू साहूकांग्रेस-रेहान खाननिर्दलीय-अहमद हुसैन, आफरिन बीबी, आरिफ हुसैन,उजैर आलम, माहिनूर खान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद साजिद, रोशन अली, शाहिद अली
वार्ड 14-अनारक्षित
भाजपा-शहजाद खानकांग्रेस-वाहेदा चिश्ती
रालोपा-तौफिक खान
निर्दलीय-अकबर हुसैन, अजहर खान,अनीस खान, मुख्तयार अहमद, मोहम्मद शाकिर, रफतजहां, वाहिद मोहम्मद, शहनाज बेगम, शेख अब्दुल शबुर
वार्ड 15-अनारक्षित
भाजपा-अहमद अब्बास
कांग्रेस- आमाद चिश्ती
निर्दलीय-अमजद हुसैन, सैयद अली, सैयद फजले, सैयद मोहम्म
दवार्ड 16-अनारक्षित महिला
भाजपा-तरुणा गोयलकांग्रेस- सुनीता शर्मा
निर्दलीय- मंजू, राखी चौरसिया, हेमलता बंसल
वार्ड 17-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-बालेश गोहिल
कांग्रेस- पंकज साहू
निर्दलीय-अर्जुन, नवल प्रजापति, संदीप प्रजापति, हितेश्वरी टांक
वार्ड 18-अनुसूचित जाति
भाजपा-विक्रम तंबोलीकांग्रेस-लक्ष्मी धौलखेडि़या
निर्दलीय-मुकेश, विनय कुमार, संजय
वार्ड 19-अनुसूचित जातिभाजपा-माया देवी
कांग्रेस-चंद्रशेखर बालोटिया
निर्दलीय-सूरज कलोसिया, उत्तम कुमार,प्रिया, विनोद सवासिया
वार्ड 20-अनारक्षित
भाजपा-राजेश शर्मा
कांग्रेस-ऋषभ पटेल
निर्दलीय-पूरन चंद, हरकिशन टेकचंदानी, हीरालाल, हेमंत कुमार
वार्ड 21-सामान्यभाजपा-हेमेंद्र जैन
कांग्रेस-सुनील मोतियानी
निर्दलीय-हेमेंद्र कुमार जैन, विष्णु नारायण
वार्ड 22-अनुसूचित जाति
भाजपा-गोविंद राज
कांग्रेस-चंद्र प्रकाश बोहराबसपा-रवि कुमार
निर्दलीय-दीपेश हरियाला, राजू, मैना देवी
वार्ड 23-अनुसूचित जाति महिला
भाजपा-मंजू
कांग्रेस-नीलम सियोता
निर्दलीय-आशु सामरिया
वार्ड 24-सामान्य
भाजपा-प्रत्याशी का नामांकन खारिज
कांग्रेस- रश्मि हिंगोरानी
निर्दलीय-हेमराज,वासदेव, त्रिवेंद्र सिंह, अरुण चिरावांडिया, संदीप, विनोद कुमार
वार्ड 25-अनुसूचित जाति महिलाभाजपा-दुर्गा
कांग्रेस-अनिता राणा
निर्दलीय-मनीषा चांवरिया,प्रिया चनाल, बिंदिया
वार्ड 26-अनुसूचित जाति
भाजपा-मोहित चौहान
कांग्रेस-सुनील केन
रालोपा-विनोद कुमार
निर्दलीय-अमृतलाल, धर्मेंद्र, मदनलाल
वार्ड 27-अनुसूचित जाति
भाजपा-रविकांतकांग्रेस- रूपेंद्र परिहार
निर्दलीय-दिनेश, रवि कुमार, विनोद कुमार, श्रवण कुमार, पार्थिक टोनी, तेजेंद्र सिंह, जय प्रकाश
वार्ड 28-सामान्य
भाजपा-यतेंद्र शर्मा
कांग्रेस-अर्चित शर्मा
निर्दलीय-संजय वर्मा, देवराज गुर्जर, गायत्री सोनी, अशोक कुमार, बलविंदर सिंह
वार्ड 29- अन्य पिछड़ा वर्गभाजपा-हेमलता खत्री
कांग्रेस-धीरज गुर्जर
वार्ड 30-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-ऋतु रावत
कांग्रेस-मोहसिना
निर्दलीय-मुमताज, शहजादी यास्मीन, मुस्कान शाह
वार्ड 31-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-अंकित गुर्जर
कांग्रेस- ललित गुर्जर
निर्दलीय-राकेश गुर्जर, प्रशांत सोनी, चंदन वर्मा, प्रतापसिंह
वार्ड 32-सामान्य महिला
भाजपा-सुशीला देवी
कांग्रेस- खुशनुमा
निर्दलीय-मदीना बानो,फरहीन अली, पिंकी खोरवाल, अफसाना, शीला देवी
वार्ड 33-सामान्य
भाजपा-हेमंत गौड़
कांग्रेस- इकरामुद्दीन
निर्दलीय-उम्मेदसिंह, मोहम्मद रमजान, वसीम खान, रुस्तम अली, फजलुर रहमान,जावेद खान, अतीक अहमद, बिलाल खान,अमरसिंह
वार्ड 34-सामान्यभाजपा-मंजु शर्मा
कांग्रेस-चेतन सैनी
निर्दलीय-परमेश्वरी देवी, लक्ष्मी जादम, मोनूसिंह नायक, बजरंगलाल
वार्ड 35-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-दीदार चौहान
कांग्रेस-विजय गहलोत
निर्दलीय-मालासिंह राव, मनीष गहलोत, मोनिका, धर्मेंद्र सुईवाल, दलजीत सिंह, जसवंत सिंह
वार्ड 36-सामान्य
भाजपा-देवेंद्र सिंह शेखावत
कांग्रेस-निहाल शेखावत
आप-अमित जोशी
रालोपा-प्रेरणा यादव
निर्दलीय- मानसिंह रावत, कुलदीपसिंह, घीसूलाल गढ़वाल
वार्ड 37-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-रणविजय सिंह रावतकांग्रेस- सुवालाल गुर्जर
निर्दलीय-मदनसिंह रावत
वार्ड 38-सामान्यभाजपा-गिरीश बाशानी
कांग्रेस- ईश्वर टहलियानी
निर्दलीय-विनोद कुमार, उमेश शर्मा, नवीन मौर्य, अरुण शर्मा, रुद्रप्रताप
वार्ड 39-सामान्य महिला
भाजपा-युक्तिका डोईकांग्रेस-सीमा
बसपा-सीता
निर्दलीय-मोनिका कच्छावा, मधु सैन, लक्ष्मी बाई
वार्ड 40-सामान्य
भाजपा-ज्योति मिश्रा
कांग्रेस-रमा मिश्रा
आप-शिवरामसिंह
निर्दलीय-निशा, सीमा पाठक, रूपकिशोर शर्मा,कामिया सांखला, सोहनलाल सैनी, अंकित मेहंदीरत्ता, अंकित, प्रेमप्रकाश
वार्ड 41-सामान्य
भाजपा-सुनीलसिंह
कांग्रेस के ऋषभ सिंह का पर्चा खारिज
निर्दलीय-नीतूमिश्रा, मनीष शर्मा, रंजन शर्मा, दिनेश कुमार
वार्ड 42-सामान्यभाजपा-संदीप माखीजानी
कांग्रेस-श्याम प्रजापतआप-मनोज कुमार
निर्दलीय-सविता, नंदलाल
वार्ड 43-अनुसूचित जाति महिला
भाजपा-आशा
कांग्रेस-काजल यादव
निर्दलीय-निर्मला,गीतिका, आशा, संतोष, माधुरी
वार्ड 44-अजा महिला
भाजपा-ज्योति पालीवाल
कांग्रेस-पुष्पा राजोरिया
निर्दलीय-सुमन जगरवाल
वार्ड 45-अजा-सामान्य
भाजपा-राकेश कुमार
कांग्रेस-ऋषि बंशीवाल
निर्दलीय-वर्षा, दुर्गेश कुमार, शीतल
वार्ड 46-अजा-सामान्य
भाजपा-हेमंत सांखलाकांग्रेस-मोक्ष नोनिया
आप-अरुणसिंहनिर्दलीय-शीलकुमार, ललित कुमार, मनमोहन
वार्ड 47-अजा महिला
भाजपा-कुसुमलता चंदावत
कांग्रेस-शशि गढ़वाल
निर्दलीय-आकृति, सविता
वार्ड 48-अजा सामान्य
भाजपा-अजय ज्योतियाना
कांग्रेस- निर्मल बेरवाल
आप-मुकेश कुमार
निर्दलीय-सुरेंद्र,पंकज जोनवाल, सुनीता
वार्ड 49-अजा सामान्य
भाजपा-मोहनसिंहट
कांग्रेस-कौशल किशोर चित्तौडि़या
निर्दलीय-ललित कुमार, कंचन, राहुल कुमार, गौतमराज, घनश्याम वर्मा
वार्ड 50-अजा-सामान्य
भाजपा-दुर्गेश डाबराकांग्रेस-चंदन सिंह
आप-वरुण तंवरनिर्दलीय-राहुल, गोविंद, मुकेश, फतहचंद
वार्ड 51-अजा सामान्य
भाजपा-रेवती प्रसाद
कांग्रेस-चंद्रकांत पालीवाल
रालोपा-प्रवीण शुभम
निर्दलीय-भूपेंद्र, कैलाश, ललित कुमार, राकेश, हरजीत, पुष्पादेवी, नेहा, हेमंत कुमार
वार्ड 52-सामान्य
भाजपा-सुंदरसिंह टांक
कांग्रेस- सतीश बैरवा
आप-मनीष टाकबसपा-जगदीश
निर्दलीय-गोविंद, जय भाटी, हेमंत, कपिल, जितेंद्र राठी, सुनील, बीना टाक, मोनिका चौहान, कुनाल, दिनेश, सीमा गोस्वामी
वार्ड 53-अजा सामान्य
भाजपा-भोपालकांत बैरवा
कांग्रेस- कुशाल कोमल
निर्दलीय-छोटूलाल, हरीश गोरा, राजकुमार गोरा, अक्षय, कैलाश कोमल
वार्ड 54-अजजा महिला
भाजपा-अन्नू
कांग्रेस-प्रीति माहुर
निर्दलीय-कमलेश, दीपशिखा
वार्ड 55-सामान्य
भाजपा-गौरव जैन
कांग्रेस- विनोद आसवानी
निर्दलीय-सुनील, उमेश, नरेंद्र, सुशीला, हिरेंद्र, पायल
वार्ड 56-सामान्य
भाजपा-रजनीश चौहान
कांग्रेस- शिवांगी शर्मा
निर्दलीय-निखिल, सुनील, मनोज
वार्ड 57-सामान्य महिला
भाजपा-नीतूसिंहकांग्रेस-किरण गढ़वाल
रालोपा-चेतन कंवर
निर्दलीय-प्रियंका, लीलावती, अंशु, सुनीता
वार्ड 58-सामान्य
भाजपा-संतोष मौर्य
कांग्रेस-मनीष सेठी
निर्दलीय-वरदानसिंह, सरोज, मानसिंह
वार्ड 59-सामान्य महिला
भाजपा-मधु शेखावत
कांग्रेस- बबीता
निर्दलीय-पूजा चांदेल, बिंदू दग्दी
वार्ड 60-अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
भाजपा-ज्योति
कांग्रेस-भावना चौहान
वार्ड 61-अनु.जनजाति
भाजपा-राकेशी
कांग्रेस- मीनाक्षी मीणा
वार्ड 62-अजा महिला
भाजपा-संतोषकांग्रेस पुष्पा जैदिया
निर्दलीय-गायत्री देवी, तिपाशा खींची, रेशमा
वार्ड 63-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-उदयवीरसिंह राठौड़
कांग्रेस-मोहसिन खान
निर्दलीय-अब्दुल शकूर, यतींद्र ,जाकिर, मदन गुर्जर, राजू गुर्जर
वार्ड 64-सामान्य महिला
भाजपा-ममता सैनी
कांग्रेस- आशा तुनवालआप-एकता पंवार
निर्दलीय-अमिता श्रीवास्तव
वार्ड 65-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-रचित कच्छावा
कांग्रेस- नोरत गुर्जर
वार्ड 66-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-अजय सिंह नरुका
कांग्रेस- गणेश चौहान
निर्दलीय-किशन गिरी
वार्ड 67-सामान्य
भाजपा-नलिनी शर्मा
कांग्रेस-गोविंद जादम
निर्दलीय-अशोक कुमार
वार्ड 68-अन्य पिछड़ा वर्ग
भाजपा-अनीश मोयल
कांग्रेस- मुकेश यादव
निर्दलीय-रेणु यादव, हरेंद्र सिंह
वार्ड 69-सामान्य महिला
भाजपा-निहारिका त्रिपाठी
कांग्रेस- रश्मि शर्मा
निर्दलीय-दीक्षा गर्ग, श्रिद्धि गर्ग
वार्ड 70-सामान्य महिला
भाजपा-उमा पंडित
कांग्रेस-गीता गुर्जर
निर्दलीय- स्नेहलता, कांता, ज्योति, संगीता
वार्ड 71-अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
भाजपा-ऋतु रानी
कांग्रेस-रजनी कश्यप
निर्दलीय-महिमा साहू
वार्ड 72-सामान्य महिला
भाजपा-अन्नूश्री
कांग्रेस- ऋचा जोशी
निर्दलीय-तारा पारीक
वार्ड 73-सामान्य
भाजपा-गंगाराम सैनी
कांग्रेस-पुष्पेंद्र ओझा
निर्दलीय-विकास गुर्जर, विक्रमसिंह
वार्ड 74-सामान्य महिला
भाजपा-सोनिया जैन
कांग्रेसमंजू गुर्जर
निर्दलीय-आकांक्षा, रूबी जैन
वार्ड 75-सामान्यभाजपा-रमेश चेलानी
कांग्रेस-मोहन सोनी
निर्दलीय-राजेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विशाल शर्मा, सुनीता
वार्ड 76-सामान्य
भाजपा-सतीश बंसल
कांग्रेस-इंदु शर्मा
निर्दलीय-पूजा, मुकेश सिंह, सतीश कुमार
वार्ड 77-सामान्य
भाजपा-विकास लालवानी
कांग्रेस- दौलत खेमानी
रालोपा-संतोष कुमार
निर्दलीय
-दिनेश गुर्जर
वार्ड 78-सामान्य
भाजपा-भारती श्रीवास्तव
कांग्रेस- हमीद चीता
निर्दलीय-सिकंदर, फिरदौस, आजाद, मुस्ताक, सुनील, निखिल, समीर, गौरव
वार्ड 79-सामान्य
भाजपा-कुमार लालवानी
कांग्रेस-जितेंद्र शर्मानिर्दलीय-भंवरलाल, हरकेश, सुमित, सुरेश, लक्ष्मी
वार्ड 80-अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
भाजपा- काश्यपी सांखला
कांग्रेस-नजमा बानो
रालोपा-प्रियंका चौधरी
निर्दलीय-शरीफन, शकुंतला, अंजुम,पूजा, बिंदू, फरजाना, कविता
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