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अजमेर

Rajasthan Nikay Chunav: बेटे-बहू को नहीं मिला टिकट तो पिता-पुत्र ने छोड़ी कांग्रेस, ज्वाइन की BJP, यहां दिलचस्प हुआ मुकाबला

अजमेर में कांग्रेस के ब्लॉक प्रवक्ता ब्रजकिशोर जोशी और उनके बेटे यश जोशी ने कांग्रेस छोड़कर गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली।
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अजमेर

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Anil Prajapat

Sep 03, 2026

Brajkishore Joshi-Yash Joshi

ब्रजकिशोर जोशी और बेटा यश जोशी। फोटो: पत्रिका

अजमेर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है। अजमेर में कांग्रेस के ब्लॉक प्रवक्ता ब्रजकिशोर जोशी और उनके बेटे यश जोशी ने कांग्रेस छोड़कर गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही ब्रजकिशोर जोशी के बेटे यश ने वार्ड 2 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन भी वापस ले लिया है। ऐसे में वार्ड 2 में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

ब्रजकिशोर जोशी और उनका परिवार करीब 45 साल से कांग्रेस में सक्रिय रहे। उन्होंने बेटे यश जोशी और बहू के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। लेकिन, वार्ड 2 की सामान्य सीट का टिकट एससी वर्ग को दिए जाने से नाराज होकर यश जोशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन, अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में यश जोशी ने नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी रितु मामनानी को समर्थन देने का फैसला लिया है।

अजमेर में चार वार्डों में सीधा मुकाबला

बता दें कि अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड के लिए नामांकन की जांच पूरी होने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इसके अनुसार वार्ड 60, 61, 29 और 65 में सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह वार्ड 3, 16, 67, 64, 71 और 72 में त्रिकोणीय और वार्ड 4, 69, 73,74 और 77 में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। वार्ड 13 में सर्वाधिक 13 प्रत्याशियों में मुकाबला है। हालांकि गुरुवार को नाम वापसी के बाद वास्तविक सूची जारी होगी।

यहां देखिए 80 वार्डों के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट

वार्डआरक्षणभाजपाकांग्रेसअन्य दलनिर्दलीय
1अनारक्षितविनोद डीडवानियाशैलेंद्र अग्रवालओमप्रकाश मंडावरा, बनवारीलाल शर्मा, राजेश कुमार मोदी, शाहरुख
2अनारक्षितऋतु मामनानीकमल बैरवापुष्पेंद्र सिंह
3अनारक्षित महिलाअनामिका शर्माकृतिका सवासिया, संध्या काबरा
4अन्य पिछड़ा वर्ग महिलामोनिकाहेमा गहलोत, नीलम चौधरी, हेमलता तंवर
5अनारक्षित महिलामंजू देवीलक्ष्मी रावतकानी देवी, गोजू देवी, नंदिनी कच्छावा, पूजा भाट, ममता रावत, विनिता रावत, ज्ञान रावत
6अन्य पिछड़ा वर्गमीनाक्षीरामदेव रावतओमप्रकाश, जयसिंह रावत, बलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, हीरा सिंह, ज्ञानीसिंह
7अनारक्षितविवेक सिंह रावतअरुणसिंहपियूष सुराणा, महेंद्र सिंह, रवि प्रकाश शर्मा, रोहित वागले
8अनारक्षितपंकज सिंह राठौड़संतोष कंवर शेखावतकरण कुमार, कुंदन वैष्णव, दीपक तुनवाल, मनोज कुमार, विष्णु कुमार
9अनुसूचित जातिअनिल नरवालमीनाक्षी यादवआजाद, नौसर देवी
10अनुसूचित जाति महिलाहेमलतागांधारी जसोरियाआशा देवी, टीना बंजारा, पिंकी, ललिता
11अनारक्षितपूजा भावनानीसंजना घोडीवालरालोपा- सुनीताआकांक्षा, आशाकुमारी, तारा देवी, दिलशाद कुरैशी, फिजा घोसी, मुस्कान बानो, सुफिया कुरैशी
12अनारक्षित महिलारंजना सोनीपूजा टाकममता, उषा
13अन्य पिछड़ा वर्गराजू साहूरेहान खानअहमद हुसैन, आफरिन बीबी, आरिफ हुसैन, उजैर आलम, माहिनूर खान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद साजिद, रोशन अली, शाहिद अली
14अनारक्षितशहजाद खानवाहेदा चिश्तीरालोपा- तौफिक खानअकबर हुसैन, अजहर खान, अनीस खान, मुख्तयार अहमद, मोहम्मद शाकिर, रफतजहां, वाहिद मोहम्मद, शहनाज बेगम, शेख अब्दुल शबुर
15अनारक्षितअहमद अब्बासआमाद चिश्तीअमजद हुसैन, सैयद अली, सैयद फजले, सैयद मोहम्मद
16अनारक्षित महिलातरुणा गोयलसुनीता शर्मामंजू, राखी चौरसिया, हेमलता बंसल
17अन्य पिछड़ा वर्गबालेश गोहिलपंकज साहूअर्जुन, नवल प्रजापति, संदीप प्रजापति, हितेश्वरी टांक
18अनुसूचित जातिविक्रम तंबोलीलक्ष्मी धौलखेड़ियामुकेश, विनय कुमार, संजय
19अनुसूचित जातिमाया देवीचंद्रशेखर बालोटियासूरज कलोसिया, उत्तम कुमार, प्रिया, विनोद सवासिया
20अनारक्षितराजेश शर्माऋषभ पटेलपूरन चंद, हरकिशन टेकचंदानी, हीरालाल, हेमंत कुमार
21सामान्यहेमेंद्र जैनसुनील मोतियानीहेमेंद्र कुमार जैन, विष्णु नारायण
22अनुसूचित जातिगोविंद राजचंद्र प्रकाश बोहराबसपा- रवि कुमारदीपेश हरियाला, राजू, मैना देवी
23अनुसूचित जाति महिलामंजूनीलम सियोताआशु सामरिया
24सामान्यनामांकन खारिजरश्मि हिंगोरानीहेमराज, वासदेव, त्रिवेंद्र सिंह, अरुण चिरावांडिया, संदीप, विनोद कुमार
25अनुसूचित जाति महिलादुर्गाअनिता राणामनीषा चांवरिया, प्रिया चनाल, बिंदिया
26अनुसूचित जातिमोहित चौहानसुनील केनरालोपा- विनोद कुमारअमृतलाल, धर्मेंद्र, मदनलाल
27अनुसूचित जातिरविकांतरूपेंद्र परिहारदिनेश, रवि कुमार, विनोद कुमार, श्रवण कुमार, पार्थिक टोनी, तेजेंद्र सिंह, जय प्रकाश
28सामान्ययतेंद्र शर्माअर्चित शर्मासंजय वर्मा, देवराज गुर्जर, गायत्री सोनी, अशोक कुमार, बलविंदर सिंह
29अन्य पिछड़ा वर्गहेमलता खत्रीधीरज गुर्जर
30अन्य पिछड़ा वर्गऋतु रावतमोहसिनामुमताज, शहजादी यास्मीन, मुस्कान शाह
31अन्य पिछड़ा वर्गअंकित गुर्जरललित गुर्जरराकेश गुर्जर, प्रशांत सोनी, चंदन वर्मा, प्रतापसिंह
32सामान्य महिलासुशीला देवीखुशनुमामदीना बानो, फरहीन अली, पिंकी खोरवाल, अफसाना, शीला देवी
33सामान्यहेमंत गौड़इकरामुद्दीनउम्मेदसिंह, मोहम्मद रमजान, वसीम खान, रुस्तम अली, फजलुर रहमान, जावेद खान, अतीक अहमद, बिलाल खान, अमरसिंह
34सामान्यमंजु शर्माचेतन सैनीपरमेश्वरी देवी, लक्ष्मी जादम, मोनूसिंह नायक, बजरंगलाल
35अन्य पिछड़ा वर्गदीदार चौहानविजय गहलोतमालासिंह राव, मनीष गहलोत, मोनिका, धर्मेंद्र सुईवाल, दलजीत सिंह, जसवंत सिंह
36सामान्यदेवेंद्र सिंह शेखावतनिहाल शेखावतआप- अमित जोशी; रालोपा- प्रेरणा यादवमानसिंह रावत, कुलदीपसिंह, घीसूलाल गढ़वाल
37अन्य पिछड़ा वर्गरणविजय सिंह रावतसुवालाल गुर्जरमदनसिंह रावत
38सामान्यगिरीश बाशानीईश्वर टहलियानीविनोद कुमार, उमेश शर्मा, नवीन मौर्य, अरुण शर्मा, रुद्रप्रताप
39सामान्य महिलायुक्तिका डोईसीमाबसपा- सीतामोनिका कच्छावा, मधु सैन, लक्ष्मी बाई
40सामान्यज्योति मिश्रारमा मिश्राआप- शिवरामसिंहनिशा, सीमा पाठक, रूपकिशोर शर्मा, कामिया सांखला, सोहनलाल सैनी, अंकित मेहंदीरत्ता, अंकित, प्रेमप्रकाश
41सामान्यसुनीलसिंहऋषभ सिंह का पर्चा खारिजनीतूमिश्रा, मनीष शर्मा, रंजन शर्मा, दिनेश कुमार
42सामान्यसंदीप माखीजानीश्याम प्रजापतआप- मनोज कुमारसविता, नंदलाल
43अनुसूचित जाति महिलाआशाकाजल यादवनिर्मला, गीतिका, आशा, संतोष, माधुरी
44अजा महिलाज्योति पालीवालपुष्पा राजोरियासुमन जगरवाल
45अजा सामान्यराकेश कुमारऋषि बंशीवालवर्षा, दुर्गेश कुमार, शीतल
46अजा सामान्यहेमंत सांखलामोक्ष नोनियाआप- अरुणसिंहशीलकुमार, ललित कुमार, मनमोहन
47अजा महिलाकुसुमलता चंदावतशशि गढ़वालआकृति, सविता
48अजा सामान्यअजय ज्योतियानानिर्मल बेरवालआप- मुकेश कुमारसुरेंद्र, पंकज जोनवाल, सुनीता
49अजा सामान्यमोहनसिंहटकौशल किशोर चित्तौड़ियाललित कुमार, कंचन, राहुल कुमार, गौतमराज, घनश्याम वर्मा
50अजा सामान्यदुर्गेश डाबराचंदन सिंहआप- वरुण तंवरराहुल, गोविंद, मुकेश, फतहचंद
51अजा सामान्यरेवती प्रसादचंद्रकांत पालीवालरालोपा- प्रवीण शुभमभूपेंद्र, कैलाश, ललित कुमार, राकेश, हरजीत, पुष्पादेवी, नेहा, हेमंत कुमार
52सामान्यसुंदरसिंह टांकसतीश बैरवाआप- मनीष टाक, बसपा- जगदीशगोविंद, जय भाटी, हेमंत, कपिल, जितेंद्र राठी, सुनील, बीना टाक, मोनिका चौहान, कुनाल, दिनेश, सीमा गोस्वामी
53अजा सामान्यभोपालकांत बैरवाकुशाल कोमलछोटूलाल, हरीश गोरा, राजकुमार गोरा, अक्षय, कैलाश कोमल
54अजजा महिलाअन्नूप्रीति माहुरकमलेश, दीपशिखा
55सामान्यगौरव जैनविनोद आसवानीसुनील, उमेश, नरेंद्र, सुशीला, हिरेंद्र, पायल
56सामान्यरजनीश चौहानशिवांगी शर्मानिखिल, सुनील, मनोज
57सामान्य महिलानीतूसिंहकिरण गढ़वालरालोपा- चेतन कंवरप्रियंका, लीलावती, अंशु, सुनीता
58सामान्यसंतोष मौर्यमनीष सेठीवरदानसिंह, सरोज, मानसिंह
59सामान्य महिलामधु शेखावतबबीतापूजा चांदेल, बिंदू दग्दी
60अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाज्योतिभावना चौहान
61अनुसूचित जनजातिराकेशीमीनाक्षी मीणा
62अजा महिलासंतोषपुष्पा जैदियागायत्री देवी, तिपाशा खींची, रेशमा
63अन्य पिछड़ा वर्गउदयवीरसिंह राठौड़मोहसिन खानअब्दुल शकूर, यतींद्र, जाकिर, मदन गुर्जर, राजू गुर्जर
64सामान्य महिलाममता सैनीआशा तुनवालआप- एकता पंवारअमिता श्रीवास्तव
65अन्य पिछड़ा वर्गरचित कच्छावानोरत गुर्जर
66अन्य पिछड़ा वर्गअजय सिंह नरुकागणेश चौहानकिशन गिरी
67सामान्यनलिनी शर्मागोविंद जादमअशोक कुमार
68अन्य पिछड़ा वर्गअनीश मोयलमुकेश यादवरेणु यादव, हरेंद्र सिंह
69सामान्य महिलानिहारिका त्रिपाठीरश्मि शर्मादीक्षा गर्ग, श्रिद्धि गर्ग
70सामान्य महिलाउमा पंडितगीता गुर्जरस्नेहलता, कांता, ज्योति, संगीता
71अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाऋतु रानीरजनी कश्यपमहिमा साहू
72सामान्य महिलाअन्नूश्रीऋचा जोशीतारा पारीक
73सामान्यगंगाराम सैनीपुष्पेंद्र ओझाविकास गुर्जर, विक्रमसिंह
74सामान्य महिलासोनिया जैनमंजू गुर्जरआकांक्षा, रूबी जैन
75सामान्यरमेश चेलानीमोहन सोनीराजेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विशाल शर्मा, सुनीता
76सामान्यसतीश बंसलइंदु शर्मापूजा, मुकेश सिंह, सतीश कुमार
77सामान्यविकास लालवानीदौलत खेमानीरालोपा- संतोष कुमारदिनेश गुर्जर
78सामान्यभारती श्रीवास्तवहमीद चीतासिकंदर, फिरदौस, आजाद, मुस्ताक, सुनील, निखिल, समीर, गौरव
79सामान्यकुमार लालवानीजितेंद्र शर्माभंवरलाल, हरकेश, सुमित, सुरेश, लक्ष्मी
80अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाकाश्यपी सांखलानजमा बानोरालोपा- प्रियंका चौधरीशरीफन, शकुंतला, अंजुम, पूजा, बिंदू, फरजाना, कविता

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Updated on:

03 Sept 2026 12:34 pm

Published on:

03 Sept 2026 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Nikay Chunav: बेटे-बहू को नहीं मिला टिकट तो पिता-पुत्र ने छोड़ी कांग्रेस, ज्वाइन की BJP, यहां दिलचस्प हुआ मुकाबला

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