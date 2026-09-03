Rajasthan Nikay Chunav: बेटे-बहू को नहीं मिला टिकट तो पिता-पुत्र ने छोड़ी कांग्रेस, ज्वाइन की BJP, यहां दिलचस्प हुआ मुकाबला

ब्रजकिशोर जोशी और बेटा यश जोशी। फोटो: पत्रिका
अजमेर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है। अजमेर में कांग्रेस के ब्लॉक प्रवक्ता ब्रजकिशोर जोशी और उनके बेटे यश जोशी ने कांग्रेस छोड़कर गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही ब्रजकिशोर जोशी के बेटे यश ने वार्ड 2 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन भी वापस ले लिया है। ऐसे में वार्ड 2 में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
ब्रजकिशोर जोशी और उनका परिवार करीब 45 साल से कांग्रेस में सक्रिय रहे। उन्होंने बेटे यश जोशी और बहू के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। लेकिन, वार्ड 2 की सामान्य सीट का टिकट एससी वर्ग को दिए जाने से नाराज होकर यश जोशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन, अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में यश जोशी ने नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी रितु मामनानी को समर्थन देने का फैसला लिया है।
बता दें कि अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड के लिए नामांकन की जांच पूरी होने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इसके अनुसार वार्ड 60, 61, 29 और 65 में सीधा मुकाबला होगा। इसी तरह वार्ड 3, 16, 67, 64, 71 और 72 में त्रिकोणीय और वार्ड 4, 69, 73,74 और 77 में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। वार्ड 13 में सर्वाधिक 13 प्रत्याशियों में मुकाबला है। हालांकि गुरुवार को नाम वापसी के बाद वास्तविक सूची जारी होगी।
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य दल
|निर्दलीय
|1
|अनारक्षित
|विनोद डीडवानिया
|शैलेंद्र अग्रवाल
|—
|ओमप्रकाश मंडावरा, बनवारीलाल शर्मा, राजेश कुमार मोदी, शाहरुख
|2
|अनारक्षित
|ऋतु मामनानी
|कमल बैरवा
|—
|पुष्पेंद्र सिंह
|3
|अनारक्षित महिला
|अनामिका शर्मा
|—
|—
|कृतिका सवासिया, संध्या काबरा
|4
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|मोनिका
|—
|—
|हेमा गहलोत, नीलम चौधरी, हेमलता तंवर
|5
|अनारक्षित महिला
|मंजू देवी
|लक्ष्मी रावत
|—
|कानी देवी, गोजू देवी, नंदिनी कच्छावा, पूजा भाट, ममता रावत, विनिता रावत, ज्ञान रावत
|6
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|मीनाक्षी
|रामदेव रावत
|—
|ओमप्रकाश, जयसिंह रावत, बलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, हीरा सिंह, ज्ञानीसिंह
|7
|अनारक्षित
|विवेक सिंह रावत
|अरुणसिंह
|—
|पियूष सुराणा, महेंद्र सिंह, रवि प्रकाश शर्मा, रोहित वागले
|8
|अनारक्षित
|पंकज सिंह राठौड़
|संतोष कंवर शेखावत
|—
|करण कुमार, कुंदन वैष्णव, दीपक तुनवाल, मनोज कुमार, विष्णु कुमार
|9
|अनुसूचित जाति
|अनिल नरवाल
|मीनाक्षी यादव
|—
|आजाद, नौसर देवी
|10
|अनुसूचित जाति महिला
|हेमलता
|गांधारी जसोरिया
|—
|आशा देवी, टीना बंजारा, पिंकी, ललिता
|11
|अनारक्षित
|पूजा भावनानी
|संजना घोडीवाल
|रालोपा- सुनीता
|आकांक्षा, आशाकुमारी, तारा देवी, दिलशाद कुरैशी, फिजा घोसी, मुस्कान बानो, सुफिया कुरैशी
|12
|अनारक्षित महिला
|रंजना सोनी
|पूजा टाक
|—
|ममता, उषा
|13
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|राजू साहू
|रेहान खान
|—
|अहमद हुसैन, आफरिन बीबी, आरिफ हुसैन, उजैर आलम, माहिनूर खान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद साजिद, रोशन अली, शाहिद अली
|14
|अनारक्षित
|शहजाद खान
|वाहेदा चिश्ती
|रालोपा- तौफिक खान
|अकबर हुसैन, अजहर खान, अनीस खान, मुख्तयार अहमद, मोहम्मद शाकिर, रफतजहां, वाहिद मोहम्मद, शहनाज बेगम, शेख अब्दुल शबुर
|15
|अनारक्षित
|अहमद अब्बास
|आमाद चिश्ती
|—
|अमजद हुसैन, सैयद अली, सैयद फजले, सैयद मोहम्मद
|16
|अनारक्षित महिला
|तरुणा गोयल
|सुनीता शर्मा
|—
|मंजू, राखी चौरसिया, हेमलता बंसल
|17
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|बालेश गोहिल
|पंकज साहू
|—
|अर्जुन, नवल प्रजापति, संदीप प्रजापति, हितेश्वरी टांक
|18
|अनुसूचित जाति
|विक्रम तंबोली
|लक्ष्मी धौलखेड़िया
|—
|मुकेश, विनय कुमार, संजय
|19
|अनुसूचित जाति
|माया देवी
|चंद्रशेखर बालोटिया
|—
|सूरज कलोसिया, उत्तम कुमार, प्रिया, विनोद सवासिया
|20
|अनारक्षित
|राजेश शर्मा
|ऋषभ पटेल
|—
|पूरन चंद, हरकिशन टेकचंदानी, हीरालाल, हेमंत कुमार
|21
|सामान्य
|हेमेंद्र जैन
|सुनील मोतियानी
|—
|हेमेंद्र कुमार जैन, विष्णु नारायण
|22
|अनुसूचित जाति
|गोविंद राज
|चंद्र प्रकाश बोहरा
|बसपा- रवि कुमार
|दीपेश हरियाला, राजू, मैना देवी
|23
|अनुसूचित जाति महिला
|मंजू
|नीलम सियोता
|—
|आशु सामरिया
|24
|सामान्य
|नामांकन खारिज
|रश्मि हिंगोरानी
|—
|हेमराज, वासदेव, त्रिवेंद्र सिंह, अरुण चिरावांडिया, संदीप, विनोद कुमार
|25
|अनुसूचित जाति महिला
|दुर्गा
|अनिता राणा
|—
|मनीषा चांवरिया, प्रिया चनाल, बिंदिया
|26
|अनुसूचित जाति
|मोहित चौहान
|सुनील केन
|रालोपा- विनोद कुमार
|अमृतलाल, धर्मेंद्र, मदनलाल
|27
|अनुसूचित जाति
|रविकांत
|रूपेंद्र परिहार
|—
|दिनेश, रवि कुमार, विनोद कुमार, श्रवण कुमार, पार्थिक टोनी, तेजेंद्र सिंह, जय प्रकाश
|28
|सामान्य
|यतेंद्र शर्मा
|अर्चित शर्मा
|—
|संजय वर्मा, देवराज गुर्जर, गायत्री सोनी, अशोक कुमार, बलविंदर सिंह
|29
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|हेमलता खत्री
|धीरज गुर्जर
|—
|—
|30
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|ऋतु रावत
|मोहसिना
|—
|मुमताज, शहजादी यास्मीन, मुस्कान शाह
|31
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अंकित गुर्जर
|ललित गुर्जर
|—
|राकेश गुर्जर, प्रशांत सोनी, चंदन वर्मा, प्रतापसिंह
|32
|सामान्य महिला
|सुशीला देवी
|खुशनुमा
|—
|मदीना बानो, फरहीन अली, पिंकी खोरवाल, अफसाना, शीला देवी
|33
|सामान्य
|हेमंत गौड़
|इकरामुद्दीन
|—
|उम्मेदसिंह, मोहम्मद रमजान, वसीम खान, रुस्तम अली, फजलुर रहमान, जावेद खान, अतीक अहमद, बिलाल खान, अमरसिंह
|34
|सामान्य
|मंजु शर्मा
|चेतन सैनी
|—
|परमेश्वरी देवी, लक्ष्मी जादम, मोनूसिंह नायक, बजरंगलाल
|35
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|दीदार चौहान
|विजय गहलोत
|—
|मालासिंह राव, मनीष गहलोत, मोनिका, धर्मेंद्र सुईवाल, दलजीत सिंह, जसवंत सिंह
|36
|सामान्य
|देवेंद्र सिंह शेखावत
|निहाल शेखावत
|आप- अमित जोशी; रालोपा- प्रेरणा यादव
|मानसिंह रावत, कुलदीपसिंह, घीसूलाल गढ़वाल
|37
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|रणविजय सिंह रावत
|सुवालाल गुर्जर
|—
|मदनसिंह रावत
|38
|सामान्य
|गिरीश बाशानी
|ईश्वर टहलियानी
|—
|विनोद कुमार, उमेश शर्मा, नवीन मौर्य, अरुण शर्मा, रुद्रप्रताप
|39
|सामान्य महिला
|युक्तिका डोई
|सीमा
|बसपा- सीता
|मोनिका कच्छावा, मधु सैन, लक्ष्मी बाई
|40
|सामान्य
|ज्योति मिश्रा
|रमा मिश्रा
|आप- शिवरामसिंह
|निशा, सीमा पाठक, रूपकिशोर शर्मा, कामिया सांखला, सोहनलाल सैनी, अंकित मेहंदीरत्ता, अंकित, प्रेमप्रकाश
|41
|सामान्य
|सुनीलसिंह
|ऋषभ सिंह का पर्चा खारिज
|—
|नीतूमिश्रा, मनीष शर्मा, रंजन शर्मा, दिनेश कुमार
|42
|सामान्य
|संदीप माखीजानी
|श्याम प्रजापत
|आप- मनोज कुमार
|सविता, नंदलाल
|43
|अनुसूचित जाति महिला
|आशा
|काजल यादव
|—
|निर्मला, गीतिका, आशा, संतोष, माधुरी
|44
|अजा महिला
|ज्योति पालीवाल
|पुष्पा राजोरिया
|—
|सुमन जगरवाल
|45
|अजा सामान्य
|राकेश कुमार
|ऋषि बंशीवाल
|—
|वर्षा, दुर्गेश कुमार, शीतल
|46
|अजा सामान्य
|हेमंत सांखला
|मोक्ष नोनिया
|आप- अरुणसिंह
|शीलकुमार, ललित कुमार, मनमोहन
|47
|अजा महिला
|कुसुमलता चंदावत
|शशि गढ़वाल
|—
|आकृति, सविता
|48
|अजा सामान्य
|अजय ज्योतियाना
|निर्मल बेरवाल
|आप- मुकेश कुमार
|सुरेंद्र, पंकज जोनवाल, सुनीता
|49
|अजा सामान्य
|मोहनसिंहट
|कौशल किशोर चित्तौड़िया
|—
|ललित कुमार, कंचन, राहुल कुमार, गौतमराज, घनश्याम वर्मा
|50
|अजा सामान्य
|दुर्गेश डाबरा
|चंदन सिंह
|आप- वरुण तंवर
|राहुल, गोविंद, मुकेश, फतहचंद
|51
|अजा सामान्य
|रेवती प्रसाद
|चंद्रकांत पालीवाल
|रालोपा- प्रवीण शुभम
|भूपेंद्र, कैलाश, ललित कुमार, राकेश, हरजीत, पुष्पादेवी, नेहा, हेमंत कुमार
|52
|सामान्य
|सुंदरसिंह टांक
|सतीश बैरवा
|आप- मनीष टाक, बसपा- जगदीश
|गोविंद, जय भाटी, हेमंत, कपिल, जितेंद्र राठी, सुनील, बीना टाक, मोनिका चौहान, कुनाल, दिनेश, सीमा गोस्वामी
|53
|अजा सामान्य
|भोपालकांत बैरवा
|कुशाल कोमल
|—
|छोटूलाल, हरीश गोरा, राजकुमार गोरा, अक्षय, कैलाश कोमल
|54
|अजजा महिला
|अन्नू
|प्रीति माहुर
|—
|कमलेश, दीपशिखा
|55
|सामान्य
|गौरव जैन
|विनोद आसवानी
|—
|सुनील, उमेश, नरेंद्र, सुशीला, हिरेंद्र, पायल
|56
|सामान्य
|रजनीश चौहान
|शिवांगी शर्मा
|—
|निखिल, सुनील, मनोज
|57
|सामान्य महिला
|नीतूसिंह
|किरण गढ़वाल
|रालोपा- चेतन कंवर
|प्रियंका, लीलावती, अंशु, सुनीता
|58
|सामान्य
|संतोष मौर्य
|मनीष सेठी
|—
|वरदानसिंह, सरोज, मानसिंह
|59
|सामान्य महिला
|मधु शेखावत
|बबीता
|—
|पूजा चांदेल, बिंदू दग्दी
|60
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|ज्योति
|भावना चौहान
|—
|—
|61
|अनुसूचित जनजाति
|राकेशी
|मीनाक्षी मीणा
|—
|—
|62
|अजा महिला
|संतोष
|पुष्पा जैदिया
|—
|गायत्री देवी, तिपाशा खींची, रेशमा
|63
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|उदयवीरसिंह राठौड़
|मोहसिन खान
|—
|अब्दुल शकूर, यतींद्र, जाकिर, मदन गुर्जर, राजू गुर्जर
|64
|सामान्य महिला
|ममता सैनी
|आशा तुनवाल
|आप- एकता पंवार
|अमिता श्रीवास्तव
|65
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|रचित कच्छावा
|नोरत गुर्जर
|—
|—
|66
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अजय सिंह नरुका
|गणेश चौहान
|—
|किशन गिरी
|67
|सामान्य
|नलिनी शर्मा
|गोविंद जादम
|—
|अशोक कुमार
|68
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अनीश मोयल
|मुकेश यादव
|—
|रेणु यादव, हरेंद्र सिंह
|69
|सामान्य महिला
|निहारिका त्रिपाठी
|रश्मि शर्मा
|—
|दीक्षा गर्ग, श्रिद्धि गर्ग
|70
|सामान्य महिला
|उमा पंडित
|गीता गुर्जर
|—
|स्नेहलता, कांता, ज्योति, संगीता
|71
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|ऋतु रानी
|रजनी कश्यप
|—
|महिमा साहू
|72
|सामान्य महिला
|अन्नूश्री
|ऋचा जोशी
|—
|तारा पारीक
|73
|सामान्य
|गंगाराम सैनी
|पुष्पेंद्र ओझा
|—
|विकास गुर्जर, विक्रमसिंह
|74
|सामान्य महिला
|सोनिया जैन
|मंजू गुर्जर
|—
|आकांक्षा, रूबी जैन
|75
|सामान्य
|रमेश चेलानी
|मोहन सोनी
|—
|राजेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विशाल शर्मा, सुनीता
|76
|सामान्य
|सतीश बंसल
|इंदु शर्मा
|—
|पूजा, मुकेश सिंह, सतीश कुमार
|77
|सामान्य
|विकास लालवानी
|दौलत खेमानी
|रालोपा- संतोष कुमार
|दिनेश गुर्जर
|78
|सामान्य
|भारती श्रीवास्तव
|हमीद चीता
|—
|सिकंदर, फिरदौस, आजाद, मुस्ताक, सुनील, निखिल, समीर, गौरव
|79
|सामान्य
|कुमार लालवानी
|जितेंद्र शर्मा
|—
|भंवरलाल, हरकेश, सुमित, सुरेश, लक्ष्मी
|80
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|काश्यपी सांखला
|नजमा बानो
|रालोपा- प्रियंका चौधरी
|शरीफन, शकुंतला, अंजुम, पूजा, बिंदू, फरजाना, कविता
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