अजमेर से गिरफ्तार ‘संयुक्त निदेशक’ के लॉकर में मिले 1.46 करोड़ के गहने, खाते में 64 लाख

अजमेर। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में आरोपी के परिवार के संयुक्त बैंक लॉकर से करीब 1.46 करोड़ रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े 9 बैंक खातों में 64.26 लाख रुपए जमा मिले हैं। एसीबी अब इन संपत्तियों और रकम के स्रोत की जांच में जुटी है।